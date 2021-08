Présidentielle en France: duel à distance entre Jadot et Piolle aux journées d'été des Verts

Les deux favoris pour la primaire des écologistes, Yannick Jadot et Éric Piolle, se sont livrés un duel à distance ce jeudi 19 août lors de l’ouverture des Journées d’été d’Europe Écologie Les Verts (EELV). Mais un point commun rassemble l’eurodéputé et le maire de Grenoble : la certitude d’être élu président l’an prochain. Reportage.

Avec notre envoyé spécial à Poitiers, Aurélien Devernoix

« C'est cela que je porterai à l'Élysée. » Éric Piolle n’a pas encore remporté la primaire écologiste, mais il prépare déjà son premier mandat présidentiel et même le second. « Le cap que je me suis fixé, moi je me suis dit : "Voilà jusqu'en 2032, ton projet de vie, c'est ça." »

Un peu prématuré juge-t-on dans le camp de Yannick Jadot. L’eurodéputé a donc dégainé une liste de 1 000 soutiens, trois fois plus que celle du maire de Grenoble. « Bien sûr, c'est un message. Ça remet quelques pendules à l'heure », commente Yannick Jadot.

Mais pas question d’offrir une image trop habituelle chez les Verts : celle de la division, si possible sanglante. Alors quand Éric Piolle croise des sénateurs écologistes s’étant rangé derrière son rival, il préfère en rire : « C'est un mauvais choix mais tu pourras le changer après ! On se taquine... »

Rendez-vous avec l’histoire en 2022 ?

Yannick Jadot y voit, lui, un signe de maturité politique au sein de son parti. « Vous savez, on est la famille politique la plus cohérente, la plus forte sur ses valeurs. C'est aussi pour ça que l'écologie progresse jour après jour dans ce pays et qu'on a un tel sens des responsabilités pour les échéances qui viennent. »

Paix des braves ou entente de façade, Éric Piolle et Yannick Jadot partagent en tout cas une certitude : l’écologie a rendez-vous avec l’histoire en 2022 et peut-être avec l’un d’entre eux.

