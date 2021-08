Présidentielle en France: Valérie Pécresse se présente en rassembleuse en Bretagne

Valérie Pécresse sillonne la France depuis l’annonce de sa candidature à la présidentielle mi-juillet et est actuellement en déplacement en Bretagne.

Elle sillonne la France depuis l’annonce de sa candidature à la présidentielle mi-juillet: Valérie Pécresse est, cette semaine, en Bretagne. Une compétition à distance avec l’autre candidat de droite, Xavier Bertrand qui fait, pour l’instant, la course en tête.

Avec notre envoyée spéciale à Saint-Pol-de-Léon, Anne Soetemondt

Ne surtout pas de se fier à son air détendu, depuis un mois, Valérie Pécresse martèle un seul et même message: Oui Xavier Bertrand est parti plus tôt, mais non il ne sera pas seul. Primaire ou pas primaire.

« Moi je suis candidate à la présidentielle, il y aura peut-être un mode de départage, mais je suis candidate à la présidentielle », rappelle Valérie Pécresse.

S’accrocher pour ne pas se laisser distancer par Xavier Bertrand, mais après deux quinquennats sans droite au pouvoir Valérie Pécresse prévient qu’à la fin, il n’y aura de la place que pour un seul candidat.

Pécresse refuse d'attaquer frontalement Xavier Bertrand

« À un moment donné si la droite veut gagner, et moi je veux gagner, il faut qu’elle se rassemble. Et donc il faut jouer le jeu de la démarche collective et cette démarche collective est une démarche de rassemblement », estime la candidate.

Valérie Pécresse se présente donc comme la rassembleuse et refuse d’attaquer frontalement l’adversaire: « Il n’y a pas d’adversaire dans ma famille politique. »

Le message fait mouche auprès de la centaine de sympathisants de droite réunis quelques heures plus tard. « Quand on est divisé, on n’a aucune chance de régner. C’est l’unité qui fait la force », estime un sympathisant. « S’ils multiplient encore les candidatures, ils vont perdre une nouvelle fois les élections, donc il ne faudra pas que cela recommence », explique un autre sympathisant de droite.

Candidate du rassemblement, Valérie Pécresse s’affiche ce jeudi 19 août avec le sénateur Alain Cadec, un proche de Xavier Bertrand.

