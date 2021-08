Covid-19 aux Antilles: de nouveaux renforts de soignants depêchés en Martinique et Guadeloupe

Plus de 300 travailleurs médicaux et pompiers se sont envolés pour le département français d'outre-mer de la Martinique et de la Guadeloupe de l'aéroport d'Orly, près de Paris, ce vendredi 20 août 2021.

La situation sanitaire liée au Covid-19 s'est détériorée très vite cette semaine aux Antilles. Pour donner un coup de main à leurs collègues sur place et aux équipes déjà venues en soutien, un nouveau renfort de soignants a été envoyé ce vendredi 20 août en Martinique et en Guadeloupe. Reportage à l'aéroport d'Orly.

Publicité Lire la suite

Elmaaz, infirmière en région parisienne, a tenu à être du voyage, malgré une petite appréhension. « J'appréhende un peu tout simplement la situation qu'on va trouver là-bas parce qu'en fait, ils avaient déjà fait un premier appel, il y a deux semaines. Donc s'ils ont encore besoin d'autant de monde, c'est que la situation là-bas doit être aussi conséquente. Après, j'ai envie de dire, nous dans notre service, on a dû s'adapter au fur et à mesure et je pense que c'est un peu l'état d'esprit de tout le monde : c'est d'apporter son aide en étant tout simplement là. »

► À lire aussi : Covid-19 aux Antilles: les hôpitaux sont saturés et de nouveaux renforts sont prévus

Une relève des sapeurs-pompiers est également prévue, comme l'indique cet officier : « Nous, on est dans le cadre de la relève des collègues qui sont partis il y a quelques jours. Là, on a deux détachements à trente. Un détachement sur la Martinique et un détachement sur la Guadeloupe. Et après, deux officiers qui vont en appui à la préfecture de Guadeloupe pour aider les collègues à gérer le flux massif de victimes. »

« C'est un magnifique symbole »

Le ministre de la santé était représenté par le directeur de la Santé Jérôme Salomon. Au micro de RFI, il a salué la solidarité dont font preuve les soignants : « Ces professionnels partent de toutes les régions de France, en dehors de celles qui sont en tension actuellement. C'est un magnifique symbole. C'est extrêmement émouvant d'entendre des soignants qui ont vécu la première vague, la deuxième vague, parfois dans des régions très touchées qui disent : "On est venus m'aider, et donc c'est à mon tour maintenant que d'aller aider les professionnels de santé de Antilles." »

Au total, plus de 900 professionnels de santé - médecins, infirmiers, aides-soignants, spécialistes d'anesthésie, de réanimation, en maladies infectueuses - sont partis en renfort aux Antilles. Un pont aérien qui se poursuit avec de nouvelles évacuations sanitaires vers la métropole, prévues la semaine prochaine.

► À écouter aussi : Covid-19: «Aux Antilles, la situation dans les hôpitaux est cataclysmique» [Invité france]

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne