Le plus grand paquebot du monde, construit en France et destiné à la Chine

Le Symphony of the seas (photo) va perdre son titre de plus grand paquebot du monde au profit Wonder of the seas

C'est un nouveau titan des mers qui doit effectuer sa première sortie ce vendredi 20 août : le Wonder of the seas, construit aux Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire dans l'ouest de la France. Quatre jours d'essais techniques à vide pour ce paquebot, le plus grand du monde, destiné au marché chinois.

Publicité Lire la suite

Il peut transporter 6 800 passagers en plus des 2 400 membres d'équipage. Le Wonder of the seas (Merveille des mers, en français), imaginé par l'armateur américain Royal Carribean, est désormais le plus grand paquebot du monde. Long de 362 mètres et quelques centimètres de plus que ses frères jumeaux le Symphony et l'Harmony of the seas.

Le port d'attache de ce géant des mers sera Shanghaï à partir de l'année prochaine. Le marché chinois est un enjeu primordial pour tout le secteur, explique Paul Tourret, directeur de l'institut supérieur d'économie maritime de St Nazaire.

Concurrence à venir avec des navires chinois « low cost »

« C’est le grand relais de croissance de la croisière. Aujourd’hui, vous avez 4 millions de passagers en Chine, et on pourrait en tirer facilement 2 millions en plus, parce que derrière, c’est la classe moyenne chinoise qui fait 400 millions de personne. On se dit qu’il y a forcément de la réserve de trafic. Et on a aussi les Chinois qui développe leur propre marché. Il y a effectivement à terme une relative concurrence, avec des navires chinois, on va dire, plus low cost et qui correspondent aussi à une mode de transport et de tourisme chinois. »

Pour la première fois, le chantier naval chinois CSSC va construire des paquebots. Six au total commandés par l'armateur Carnival Costa. Ce qui pourrait avoir des répercussions sur l'emploi dans les chantiers européens. C’est en tout cas l'inquiétude de certains syndicats.

► À lire aussi : Royaume-Uni: Boris Johnson veut un nouveau paquebot symbole pour succéder au «Britannia»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne