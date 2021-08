France: sixième samedi de mobilisation anti-passe sanitaire, participation en baisse

Les opposants au passe sanitaire et à toute obligation vaccinale contre le Covid-19 ont manifesté ce samedi 21 août à travers la France. Quelque 220 cortèges ont rassemblé au total 175 503, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, contre 214 845 manifestants la semaine précédente, un chiffre déjà en baisse.

Après Paris, c'est à Montpellier qu'un des plus gros cortèges a été observé avec 9 500 manifestants, selon le ministère de l'Intérieur. Montpellier suivie de près par Toulon avec quelque 6 000 opposants dans le Sud-Est, une ville très active depuis le début de l'été contre le passe sanitaire.

Dans ces deux manifestations, c'est surtout la vaccination des plus jeunes qui semblait cette semaine cristalliser les mécontentements. Les manifestants sont opposés à l'éventuelle vaccination de leurs enfants ou petits-enfants, qui n'est pas prévue pour l'instant. Cette mesure n'est « pas d'actualité » en France, a assuré jeudi 19 août le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer.

À Marseille, où 4 000 personnes se sont retrouvées, des dizaines d'affiches « Touche pas à Raoult » ont été brandies. Une réaction aux annonces de cette semaine puisque le docteur Didier Raoult est prié par ses autorités de tutelle de quitter l'hôpital de Marseille.

Quatre rassemblements à Paris

Enfin, à Paris, pas moins de quatre rassemblements étaient organisés. Deux à l'appel de collectifs de « Gilets jaunes » et un autre à l'initiative de Florian Philippot. L'ex-numéro deux du Rassemblement national (RN) et président du parti Les patriotes, a fait de la lutte contre le passe sanitaire son cheval de bataille, estimant qu'il s'agit d'une perte totale de liberté. Quelque 14 700 personnes ont manifesté.

Des chiffres dans l'ensemble largement sous-estimés, selon le collectif Le Nombre Jaune, qui en a recensé 357 100 « minimum » sur l'ensemble du territoire.

Les défilés ont eu lieu sans débordements importants. Vingt personnes, dont deux à Paris placées en garde à vue, ont été interpellées lors de ces manifestations et un membre des forces de l'ordre a été blessé. À Montpellier, quelques heurts ont éclaté en marge du rassemblement.

Le passe sanitaire, qu'une grande majorité de Français approuve, s'applique notamment aux bars et restaurants, aux services de santé à certaines conditions, dans les trains. Il a été étendu depuis lundi 16 août à plus de 120 grands centres commerciaux et magasins de région parisienne et de la moitié sud de la France. Il peut s'agir d'une preuve de vaccination complète, d'un test antigénique de moins de 72 heures ou d'une preuve de maladie dans les six derniers mois.

La vaccination progresse doucement

Plus de 800 personnes atteintes du Covid-19 ont été hospitalisées au cours des dernières 24 heures en France, dont 165 en soins critiques. Des admissions qui se concentrent en Martinique, en Guadeloupe et dans les Bouches-du-Rhône, selon les chiffres de Santé publique France samedi.

La vaccination progresse doucement. Plus de sept personnes sur dix ont désormais reçu au moins une dose de vaccin, et plus de six sur dix sont totalement vaccinées.

► À lire aussi : Covid-19: la Polynésie française ferme ses écoles et durcit son confinement pour deux semaines

