France: polémique après le placement en garde à vue d'un Afghan rapatrié

Cinq réfugiés afghans rapatriés à Paris ont été placés sous surveillance par les autorités françaises, en raison de leurs liens présumés avec les talibans. L'un d'entre eux a même été mis en garde à vue, après avoir tenté d'échapper au contrôle. Cette situation suscite l'inquiétude des ténors de la droite, qui demandent des comptes à Emmanuel Macron.

Publicité Lire la suite

À peine sorti du périmètre, dans la nuit de lundi à mardi, et il n'a fallu que quelques minutes pour que l'homme soit interpellé et placé en garde à vue. Preuve, pour le ministère de l'Intérieur français, que le dispositif de surveillance qui lui était appliqué depuis son arrivée sur le territoire national est efficace.

Avec quatre autres Afghans, des proches ou membres de sa famille, cet individu est arrivé le week-end dernier sur le sol français. Tous les cinq font l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS). Il s'agit d'une sorte d'assignation à résidence avec obligation de pointage devant les forces de l'ordre, un procédé mis en place dans le cadre des lois antiterroristes.

Il est reproché à ce ressortissant afghan de ne pas avoir respecté les consignes. Mais si ces cinq personnes sont de le collimateur des services intérieurs, c'est parce que l'un d'entre eux est suspecté d'appartenir aux forces talibanes. Il aurait réussi à monter dans un avion à l'aéroport de Kaboul ainsi que ses proches, en aidant les Français pendant la difficile évacuation de l'ambassade.

►À lire aussi : Quels moyens de pression les Occidentaux ont-ils sur les talibans ?

Ce dernier a reconnu avoir été responsable d'un barrage mis en place par les forces insurgées à Kaboul, et avoir porté des armes. Il reste sous surveillance continue. Depuis la prise de la capitale afghane par les talibans, la France et son armée ont mis en place un pont aérien, l'opération Apagan, permettant de rapatrier déjà quelque 1 300 personnes ; des Français, mais également des Afghans.

Vives critiques de la droite française

Les réactions politiques n'ont pas tardé à pleuvoir. « Le "devoir" d'accueil de la France passe en second plan quand la sécurité des Français est menacée. Cet impératif tombe sous le sens sauf pour... le gouvernement ! », a déclaré la dirigeante du Rassemblement national, Marine Le Pen, sur le réseau social Twitter.

Lorsqu'il avait parlé de se protéger contre les « flux migratoires irréguliers » en provenance d'Afghanistan, Emmanuel Macron avait été critiqué par la gauche. Cette fois, c'est de la droite que tombe la rafale de critiques. Candidats déclarés à la présidentielle, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand ont également sommé les autorités d'expulser ces cinq Afghans.

Xavier Bertrand se demande « ce qui empêcherait le gouvernement d'expulser ces individus », ajoutant que « le droit doit s'adapter aux besoins de notre sécurité », et non l'inverse. Pas question pour les adversaires du président de laisser passer l'occasion de mettre ce dernier en difficulté sur le sujet sensible du risque d'infiltration de terroristes parmi les réfugiés.

Cinq Afghans liés aux talibans sous surveillance administrative antiterroriste. Le Gouvernement doit expliquer aux Français ce qui empêcherait d'expulser en urgence absolue ces individus. Le droit doit s'adapter aux besoins de notre sécurité. Pas l'inverse. https://t.co/6TxOO49ciH — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) August 23, 2021

Face aux attaques, les ministres ont dû essayer de rassurer. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a dû justifier l'accueil de ces Afghans. Quant à Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, il assure qu'aucun risque ne sera pris avec la sécurité des Français.

►Á relire : Quel sort pour les réfugiés afghans arrivés en France ces derniers jours ?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne