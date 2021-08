Rentrée scolaire en France: inquiétude du principal syndicat d'enseignants du primaire

Tests salivaires hebdomadaires, port du masque pour les élèves dans la cour de récréation ou règles plus strictes à la cantine : le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, a demandé mardi des ajustements au protocole sanitaire contre le Covid dans les écoles, à l'approche de la rentrée.

Alors que le variant Delta circule fortement, Jean-Michel Blanquer le promet : la rentrée sera « la plus normale possible ». Le ministre de l’Éducation nationale a apporté quelques précisions sur le protocole sanitaire qui entre en vigueur le 2 septembre pour 12,5 millions d’élèves. Le niveau 2 du protocole, qui en prévoyait quatre en fonction de la circulation du virus, a été retenu : cours en présentiel à effectif complet, port du masque obligatoire à l’intérieur dès le primaire, brassage limité entre les différents niveaux scolaires ou encore sports de contact interdits à l’intérieur.

#Rentree2021 | Le protocole sanitaire #covid19 de niveau 2 permet d'avoir la rentrée la plus normale possible, tout en préservant la santé de chacun.

Le Snuipp , principal syndicat du primaire, tenait sa conférence de rentrée ce mardi, et pour Guislaine David co-secrétaire générale et porte-parole du Snuipp FSU, ce protocole n'est pas adapté à la situation. Elle est interrogée par Laurence Théault, du service société.

Renforcer la stratégie de tests pour stopper la contamination

« Les enfants n'étant pas vaccinés dans les classes, il faut qu'on trouve d'autres systèmes pour éviter la contamination et la circulation du virus entre enfants. » Selon elle, « si on compare cette rentrée à celle de l'an dernier, nous ne sommes pas du tout dans les mêmes taux d’incidence : on enregistre un taux de 128 contre 30 (en 2020) pour les 0-9 ans et un taux de 310 contre 109 pour les 10-19 ans ».

« Pour nous, le niveau 2 du protocole n’est pas suffisant. Il aurait fallu être sur un niveau plus élevé. On est sur un niveau plus allégé par rapport à juin dernier. Alors qu’en juin dernier, le variant Delta n’était pas présent et qu’on a un taux d’incidence sur cette rentrée beaucoup plus important qu’en juin et qu’en septembre 2020. Il faut se poser la question d’une adaptation du niveau de protocole, parce qu’on ne peut pas adopter le même protocole partout en France. C’est-à-dire qu’on a une circulation du virus différente. Le taux d’incidence est très important dans le sud de la France par rapport à certains départements. Donc il faudrait adapter le niveau de protocole à la circulation du virus. »

Guislaine David a proposé de renforcer la stratégie de tests pour stopper la contamination. « Sur la question du dépistage, il faut changer la stratégie des tests. On ne peut pas fonctionner comme l’année dernière. Il ne suffit pas de dire qu’on va faire un certain nombre de tests sans que l’on ait une autre politique. D’abord, il ne faut pas forcément tester que les enfants lorsqu’il y a des clusters, mais il faudra tester régulièrement les enfants pour éviter la circulation du virus et pour éviter la contamination. C’est ce que disent aussi les scientifiques. »

« Est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme certains pays européens, l'Autriche par exemple, et mettre en place des tests salivaires systématiques hebdomadaires à la maison, en complément des tests massifs, pour avoir une connaissance sur la circulation du virus ? », s'est-elle interrogée.

« Il faudrait mener une campagne de communication pour que les parents puissent comprendre la nécessité de faire réaliser ce genre de tests car l'an dernier, le taux d'acceptation n'avait atteint que 60%. »

La cantine, autre point noir du protocole

Autre « angle mort » du protocole selon Guislaine David : la cantine. « Il n'y a pas de règles bien définies et assez strictes pour la restauration scolaire alors qu'il va falloir assurer la distanciation physique et éviter le brassage », a-t-elle prévenu.

Elle a aussi insisté sur le port du masque en extérieur. « Ce point est aussi problématique car dans ce protocole, les enfants ne portent plus le masque en extérieur, mais on sait qu'il y a des moments de récréation où les élèves se regroupent, ils jouent de façon très rapprochée, davantage que s'ils étaient dans la rue. »

Elle a aussi pointé du doigt l'aération des classes, regrettant que « Jean-Michel Blanquer ne développe pas de financement pour l'achat de capteurs de C02 ».

