France: Anne Hidalgo se rend à l‘université d’été du PS, les yeux rivés sur la présidentielle

La maire de Paris, Anne Hidalgo, ici lors de l'université d'été du Médef, le 24 août 2021. © Eric Piermont, AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

L'université d'été du Parti Socialiste débute jeudi 26 août à Blois. Et un sujet sera au centre de toutes les attentions : la probable candidature d'Anne Hidalgo à l'élection présidentielle. La maire de Paris, qui se rend vendredi sur place, est très attendue et va devoir démontrer ses capacités de rassembleuse avant de se lancer officiellement dans la course à l’Élysée.