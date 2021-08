Présidentielle de 2022: Ciotti et Barnier candidats à droite, Wauquiez jette l'éponge

Deux candidatures et une renonciation. La journée de jeudi 26 août a été très agitée pour la primaire de la droite. Si l'ancien patron des Républicains Laurent Wauquiez a préféré jeter l'éponge, Éric Ciotti et Michel Barnier se sont eux lancés dans la bataille pour l'investiture à l'élection présidentielle. De quoi rebattre les cartes.

Difficile de faire plus opposés qu'Éric Ciotti et Michel Barnier. D'un côté le petit député des Alpes-Maritimes, aux emportements faciles, jamais nommé dans un gouvernement et qui moissonne sur les terres de l'extrême droite. De l'autre, le grand et flegmatique Michel Barnier, quatre fois ministre, deux fois commissaire européen, négociateur du Brexit pour Bruxelles et davantage partisan d'une droite plus libérale et moins énervée.

Ce sont deux candidats de plus, qui rejoignent Valérie Pécresse et Philippe Juvin dans une primaire qui n'est pourtant pas encore certaine de se tenir. En effet, la primaire n'a pas les faveurs du patron des Républicains Christian Jacob

Laurent Wauquiez dénonce les divisions

Cette multiplication des candidatures aura en tout cas eu raison de Laurent Wauquiez. L'ancien président des LR a dénoncé les divisions de son camp. Il a surtout estimé que son moment n'était pas venu, pas convaincu des chances de la droite l'an prochain et lorgnant plutôt vers la présidentielle 2027. Le soutien du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes pourrait toutefois peser lourd pour le candidat qu'il choisira.

Une certitude, ce ne sera pas Xavier Bertrand que Laurent Wauquiez a de nouveau critiqué ce jeudi pour ne pas accepter le jeu de la primaire.

