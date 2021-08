Université d'été des mouvements sociaux: le collectif Plus jamais ça présente son plan de rupture

De la mise en place de la semaine de 32 heures à une imposition plus juste, le collectif Plus jamais ça a pour ambition de créer une véritable rupture avec le modèle établi et de s'attaquer à certaines idées reçues (image d'illustration). AFP - JEAN-PHILIPPE KSIAZEK

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Dans le cadre des universités d'été des mouvements sociaux qui se tiennent à Nantes jusqu'au 28 août, le collectif Plus jamais ça a présenté mercredi 25 août ses propositions pour « un plan de rupture » né de la pandémie, après une première tribune signée en janvier 2020. C'est l'alliance inédite de plusieurs organisations et syndicats et l'alliance du social et de l'écologie. Une façon aussi de donner le ton de cette rentrée sociale sous le signe de la mobilisation.