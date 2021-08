Présidentielle 2022: Valérie Pécresse, fair-play mais déterminée à gagner

Valérie Pécresse a fait sa rentrée politique à Brive-la-Gaillarde en Corrèze, samedi, devant environ un millier de militants. Candidate à la présidentielle, elle s’est engagée à « jouer collectif » et à respecter les règles du jeu des Républicains pour désigner le candidat soutenu par le parti.

De notre envoyée spéciale à Brive-la-Gaillarde,

Comment désigner le candidat de la droite ? C’est l’épineuse question de la rentrée chez Les Républicains. À Brive-la-Gaillarde, Valérie Pécresse (du parti Soyons libres, ex-LR) a expliqué en marge de son meeting qu’elle accepterait les règles du jeu qui seront adoptées car « on ne va pas tirer à pile ou face », mais que selon elle, plus que les sondages, c’est la primaire le système le plus « démocratique ».

« À un moment donné, il va bien falloir une seule ou un seul candidat, dit-elle. Aujourd'hui, on le voit bien, il n'y a pas de candidat naturel qui se détache. Alors à partir de ce moment-là, il faut un départage. Et qu'y a-t-il de plus démocratique aujourd'hui qu'une sélection par le vote des électeurs ? »

S’engager à « jouer collectif », c’est son principal argument. Les militants venus l’applaudir à Brive-la-Gaillarde s’en réjouissent, à l'image de cette élue municipale de Seine-et-Marne qui reproche à Xavier Bertrand de ne pas vouloir participer à une primaire. « Ne pas se soumettre à une primaire, si primaire il y a, je trouve ça "lamentable", même si Xavier Bertrand c'est la droite républicaine aussi, mais il va faire perdre sa famille politique », estime-t-elle.

Même si pour ménager Philippe Juvin, Éric Ciotti ou Michel Barnier, son camp affirme qu’il n’y a pas de « petits » candidats, c’est bien au match avec Xavier Bertrand que Valérie Pécresse se prépare.« Eh bien écoutez, on est de la même famille politique, donc il y a des points sur lesquels on pense la même chose. Il y a d'autres points sur lesquels je pense que j'ai quelque chose de singulier à apporter », fait-elle valoir.

Et Valérie Pécresse l’a dit à Brive-la-Gaillarde : c’est pour gagner qu’elle est candidate.

