Présidentielle 2022: Jean-Luc Mélenchon prêt pour la bataille

Jean-Luc Mélenchon a signé sa rentrée politique ce dimanche à l’occasion d’un discours en clôture de l’université d’été de La France insoumise (LFI). À huit mois de l’élection présidentielle, qui sera sa dernière, le candidat Insoumis a souhaité montrer une détermination intacte. Reportage.

Avec notre envoyé spécial à Valence, Aurélien Devernoix

« Je veux dire haut, fort et ferme que l'abstention est le pire qui puisse nous arriver. » Jean-Luc Mélenchon en est persuadé : faire voter ceux qui ne votent plus sera la clé de la victoire en 2022. « Plus ça vote, plus nous sommes forts, moins ça vote, plus Macron et Le Pen sont forts. »

Mais le candidat Insoumis sait que sa personnalité lui joue parfois des tours. « Mélenchon, il parle trop fort ou pas assez fort. Je suis comme je suis. Ce qui compte, c'est le programme », assène-t-il. Un programme qu'il a fait tester dans un sondage d’opinion, et pour lui le résultat est sans équivoque. « Neuf Français sur dix sont pour des retraites au niveau du Smic. Huit Français sur dix sont pour augmenter le Smic. Voilà ! Oui, il y a une majorité pour nos idées. Il faut la rassembler. »

Mélenchon le social contre Macron le libéral, tel est le match dessiné par l’Insoumis. Et il l'affirme : c’est l’adhésion aux idées qui doit faire l’élection.« Nous appelons tous ceux qui le veulent, quoi qu'ils aient voté auparavant, dès lors qu'ils sont d'accord avec notre programme, à voter pour lui en comparant des solutions, pas en additionnant les détestations. »

Plus de fraternité et moins de débats sur l’identité et la laïcité. Des sujets sur lesquels Jean-Luc Mélenchon sait qu’il sera attaqué. Mais il est prêt pour sa dernière bataille : « Vivre, c'est lutter sans fin ! »

