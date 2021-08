Présidentielle française: les atouts jeunes de La France insoumise

Les journées d’été de La France insoumise s’achèvent ce dimanche 29 août avec le discours très attendu de Jean-Luc Mélenchon. Et le candidat LFI devrait une nouvelle fois consacrer une partie de son intervention à la jeunesse. Or, c’est une particularité de LFI : les jeunes occupent une place importante aussi bien dans la base militante qu’au cœur du parti.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à Valence, Aurélien Devernoix

C’est l’attraction du village insoumis : on se bouscule autour de la borne d’arcade Fiscal Kombat mettant en scène Jean-Luc Mélenchon affrontant et faisant la leçon aux grands patrons. Le candidat en a fait une large promotion, y voyant un moyen de parler de politique autrement. Une fierté et une preuve de confiance pour « Daschtroumph », pseudonyme du jeune militant ayant développé le jeu : « On ne nous case pas dans une case jeune disant, bon toi tu es bon pour mettre des tee-shirts fluo en disant "vive mon président" et c’est tout. Non, on nous prend comme des gens qui ont des compétences ».

Jeune garde

Depuis 2017, c’est ainsi toute une nouvelle garde qui a émergé autour de Jean-Luc Mélenchon, incisive et connectée. Comme Antoine Léaument, responsable de la communication numérique du candidat insoumis : « Jean-Luc n’a jamais fait du jeunisme. Il met des jeunes parce qu’il estime qu’ils sont capables d’avoir des postes de responsabilités ».

Et cela jusqu’au cœur de la machine : le programme présidentiel dont Clémence Guetté, à peine 30 ans, est la coordinatrice : « Il a annoncé que c’était sa dernière élection présidentielle. Il a eu, lui, une attention toute particulière parce que, en effet, une fois peut-être qu’il arrêtera qu’il y ait une génération qui continue de porter le flambeau ». En attendant, Jean-Luc Mélenchon compte bien s’appuyer sur son atout jeune en 2022, une présidentielle pour laquelle 5 millions de Français seront en âge de voter pour la première fois.

► À lire aussi : Jean-Luc Mélenchon à Valence pour redonner un coup de fouet à sa campagne

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne