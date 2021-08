France-social: journée de mobilisation le 5 octobre

Défilé du 1er-Mai à Paris (image d'illustration). AFP - BERTRAND GUAY

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Une augmentation des salaires, plus d’emploi, et une amélioration des conditions de travail et d’études : ce seront les revendications principales d’une journée de mobilisation organisée le 5 octobre par une intersyndicale réunissant la CGT, FO, la FSU, Solidaires ainsi que des organisations de jeunesse. Une mobilisation que les syndicats veulent la plus massive possible.