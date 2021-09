France: des migrants sans-abri s'installent devant la préfecture d'Île-de-France

Des dizaines de tentes ont été installées mercredi dans le parc André Citroën, dans le cossu 15e arrondissement de Paris. À l'intérieur de ces tentes, plus de 400 familles de migrants, dix nationalités, sans logement. Une opération coup de poing menée par le « Collectif réquisitions ». Reportage.

Publicité Lire la suite

Dans ce qui ressemble à un océan de toiles bleues, des enfants slaloment entre les tentes. À quelques mètres, au pied d'un arbre, Oumar a le regard dans le vide, il dit être arrivé du Mali, il y a deux ans.

« On est là, on n'est pas des hommes, on est des sans-abri. C'est difficile de travailler quand on n'a pas de maison. L'entretien même du corps, c'est difficile de le faire. Il faut avoir une maison pour se doucher, se préparer à manger. Sans abri, l'homme n'est rien », dit-il au micro de Pierre Olivier du service société de RFI.

En attendant de peut-être être relogés, ces centaines de migrants vont passer la nuit dans un parc pas vraiment prévu à cet effet. « Il y a une ou deux toilettes, donc il n'y a pas de douche, montre Shaid, l'un des bénévoles. Il y a des enfants de 2 ans et moins, de 3 ans... C'est grave. »

Sous les fenêtres du préfet de région

Pour alerter les pouvoirs publics, le Collectif réquisitions, en est à sa dixième opération. Il y a quelques semaines, ces bénévoles avaient installé des migrants place des Vosges.

► À lire aussi : France: les 600 sans-abri qui ont investi la place des Vosges ont été évacués

« Cette fois-ci, on a choisi de venir, ici, dans le parc André Citroën en bonne partie parce qu'on est à côté de la préfecture de région Île-de-France et sous les fenêtres du préfet de région pour lui dire ça : "Appliquez la loi, il y a une solution simple pour qu'il n'y ai plus personne dans la rue en île-de-France : qu'il y ai réquisition de tous les logements vides. Il y en a 400 000 en Île-de-France" », explique Philippe de « Solidarité migrants Wilson ».

Le collectif espère maintenant une mise à l'abri le plus rapidement possible.

Parmi les 600 personnes à la rue en tente devant @Prefet75_IDF : des bébés, des enfants de 10, 12 ans. Des personnes afghanes, ivoiriennes ou somaliennes avec un travail ou scolarisées. Elles ont toutes le droit d’être logées, d’être accueillies. C’est leur droit et notre devoir. pic.twitter.com/jYTRpS2KaA — Utopia 56 (@Utopia_56) September 1, 2021

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne