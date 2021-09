France: les jeunes LR appellent à s'unir rapidement pour la présidentielle

En France, le parti conservateur fait sa rentrée ce week-end avec l’université d’été des jeunes Les Républicains. Plus de 1 500 d’entre eux sont réunis pendant deux jours au Parc floral de Paris. À huit mois de la présidentielle, les jeunes militants réclament aux ténors de l’unité et une primaire pour départager les cinq candidats de la droite, alors que le mécanisme de départage n'est toujours pas clair.

Xavier Bertrand hué quand son visage apparaît sur le grand écran. Pour beaucoup des jeunes LR réunis au Parc floral, il serait difficile de voter pour celui qui fait cavalier seul. En participant à cette rentrée et à la primaire, Valérie Pécresse tend la main à ces militants qui reprochent aux deux favoris des sondages d’avoir quitté le parti.

Pour Hanane, déçue que Laurent Wauquiez ne soit pas candidat, ce sera Michel Barnier : « Il y a Valérie Pécresse qu'il faut distinguer de Xavier Bertrand parce qu'elle est favorable à une primaire. Xavier Bertrand, il a en quelque sorte trahi notre parti. Pour moi, ça ne sera pas un choix naturel. On attend beaucoup, notamment de Michel Barnier. »

Mathieu rêve lui que le polémiste Éric Zemmour soit intégré au départage de la droite : « Pour pouvoir gagner l'élection présidentielle face à Emmanuel Macron, il faut être capables de soustraire des électeurs à Marine Le Pen. Le meilleur candidat, c'est Éric Zemmour. »

Tous insistent en tout cas sur la nécessité d’avoir un seul candidat. Comme le président des jeunes LR Guilhem Carayon : « Le message que l'on veut envoyer à tous les candidats de la primaire, c'est : "rassemblez-vous le plus vite possible. Créez les conditions de l'unité que veulent tous les militants et surtout le plus rapidement possible." Parce que ça sera trop tard si on est tous unis, mais qu'en janvier. Il aura des rancœurs qui seront nés et qu'on n’arrivera pas à apaiser. »

Et pour la majorité de ces jeunes militants, la primaire est la seule solution pour désigner un candidat légitime.

