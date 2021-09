France: nouvelles manifestations hostiles au passe sanitaire et à l'obligation vaccinale

À Paris, cinq rassemblements étaient programmés. Certains ont manifesté de la tour Eiffel jusqu'aux Invalides, à l'appel du mouvement politique Les Patriotes de Florian Philippot.

Un autre cortège a défilé dans le centre de la capitale, entre Bourse et Palais Royal. Des personnes se sont par ailleurs élancées vers la place de la Bastille.

Des manifestants isolés se sont infiltrés peu avant 17 heures dans le centre commercial des Halles, entraînant une intervention de la police, rapporte l'Agence France-Presse.

À Lyon, il y avait deux cortgèges. À Marseille, les gens se sont élancés du Vieux-Port. Au moins plusieurs milliers de personnes à Bordeaux, Montpellier ou Nice aussi.

Au moins plusieurs milliers également à Lille, Nantes, 1 500 à Rennes selon la préfecture ; au moins 700 à Saint-Nazaire, 1 500 à Besançon, 2 200 à Strasbourg.

Norbert, un pompier de 45 ans qui refuse de donner son nom (AFP)

On va se faire virer le 15 septembre, je trouve ça totalement injuste. On sauve des vies, on est présent pour la population, et on se retrouve arrêtés, on n'a plus le droit de travailler juste parce que le président a décidé qu'il fallait nous mettre de côté.