À Lyon, Castex fait un bilan de la relance et pose les jalons de la réindustrialisation

Il y a un an, le gouvernement français présentait son plan de relance post-Covid : 100 milliards d'euros, dont plus d'un tiers de fonds européen, pour relancer la croissance économique après la crise sanitaire. La troisième vague a entre-temps frappé le pays, mais Jean Castex assure que le programme d'investissements sera tenu.

À sept mois de la présidentielle, le Premier ministre s'est rendu au salon Global Industrie à Lyon pour vanter l'action du gouvernement en matière de relance.

Ce plan, il se déploie vigoureusement. En seulement 12 mois, il a déjà rempli la majorité de ses objectifs. Près de 50 milliards ont déjà été engagés. Et nous tiendrons l'objectif de 70 milliards d'ici la fin de l'année. Le Premier ministre Jean Castex

« Ce plan de relance, je veille à ce qu'il n'oublie aucun territoire, aucun de nos concitoyens. Ce n'est pas de la publicité que je fais là. Tous les acteurs le savent. Les Français s'en rendent compte. Cela ne signifie pas que nous devons nous reposer sur nos lauriers, mais cela signifie que nos efforts collectifs ont payé », a-t-il tenu à rassurer.

Un choc de réindustrialisation

Devant un parterre d'entrepreneurs, il a évoqué la « cinquième révolution industrielle de notre histoire » et a fait deux annonces importantes. La première concerne la prolongation de six mois, jusqu'au 30 juin 2022, des aides du plan France Relance à l'apprentissage. Grâce à ce plan, « les résultats sont là », en matière d'insertion professionnelle, s'est félicité le Premier ministre, soulignant un « record historique » de plus de 500 000 contrats d'apprentissage ou d'alternance signés (525 600 jeunes en 2020, soit 42% de plus qu'en 2019).

Puis il a annoncé l'ajout de 150 millions d'euros au programme Territoires d'industrie, qui permet des aides publiques pour relancer des activités dans les bassins les plus touchés par les restructurations. La part des emplois industriels représentait « 22% du PIB en 1980, ce taux est tombé à 13% en 2017 », et le nombre de salariés de l'industrie est tombé à 3,2 millions contre 5,3 en 1980, a-t-il dit. Sa ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, applaudie par la salle, s'est prononcée pour « un choc de réindustrialisation ».

