«Ils vont tuer mes parents»: manifestation à Paris en soutien au peuple afghan

Une manifestation de soutien au peuple afghan s'est tenue ce dimanche 5 septembre à Paris, à l’initiative de plusieurs associations. Quelques centaines de manifestants étaient massés sur la place de la République pour dire qu’en France, on est touché par ce qui se passe en Afghanistan.

Publicité Lire la suite

Avec Laurence Théault, du service France

Ce rassemblement visait à « concentrer énergies et attentions » sur le drame humanitaire qui se joue depuis la chute de l'Afghanistan aux mains des talibans, selon les organisateurs, Solidarité et culturelle des Afghans à Paris et Enfants d’Afghanistan. Les personnes présentes ont manifesté leur solidarité avec les Afghans pour un accueil inconditionnel des civils en danger.

Pas de drapeau noir, rouge et vert, pas de slogan, ni pancarte. Rahim, 38 ans, est juste venu avec la photo de ses parents restés à Kaboul : « C’est mon père, c’est ma mère. »

Chemise ouverte et veste de costume, Rahim est réfugié politique en France depuis 2012. Il s'arrête sur le visage de son père : « Il travaille pour le gouvernement d’Afghanistan. En 2012, les talibans nous ont attaqués, chez nous… »

► À lire aussi : Réfugiés d'Afghanistan: solidarité et désespoir en France après l'arrêt des évacuations

« Si les talibans trouvent mes parents, ils vont les tuer »

Aujourd'hui, Rahim est très inquiet. Il interpelle le gouvernement français : « Depuis que les talibans sont retournés à Kaboul, mes parents sont toujours cachés. On a deux voisins qui se sont accordés avec les talibans, aujourd’hui, qui donnent toutes les coordonnées de mes parents. On les connaît déjà les talibans et on sait que, s’ils les trouvent, ils vont tuer mes parents, bien sûr. La seule chose que je demande, c’est que la France continue son programme d'évacuation. Comme pour mes parents, il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées. »

Rahim range la photo dans la poche de sa veste. Depuis la prise de Kaboul par les talibans, confie-t-il, il ne dort plus.

► À écouter : Le sentiment d'impuissance d'une Afghane installée en France

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne