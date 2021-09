France: le gouvernement annonce une réforme de l'hébergement d'urgence pour les sans-abri

La ministre du Logement a annoncé, lundi 6 septembre, l'ouverture de groupes de travail pour pérenniser des places d'hébergements ouvertes pendant la crise sanitaire. Objectif : un plan pluriannuel d'hébergement des sans-abri dès 2022.

Depuis plusieurs années, l'État créait des places d'hébergement d'urgence chaque hiver pour les plus précaires avant de les refermer le printemps venu avec la fin de la trêve hivernale. Avec la crise du Covid-19, le ministère du Logement a rompu avec cette « gestion au thermomètre », annonçant le 21 mai qu'il gardait les 43 000 places d'hébergement d'urgence créées depuis le premier confinement de mars 2020 ouvertes jusqu'à fin mars 2022 au moins.

En fini avec le « coup par coup »

Une nouvelle étape a été franchie lundi 6 septembre dans la politique d'hébergement et de logement des personnes sans-abri en France. Le gouvernement a annoncé une réforme à venir de la politique d'hébergement d'urgence pour mettre un terme à la gestion « au coup par coup », en instaurant une programmation pluriannuelle en fonction des besoins des territoires.

Dans un communiqué, la ministre du Logement Emmanuelle Wargon a jugé « nécessaire de mettre définitivement fin à la gestion dans l'urgence et de construire une politique structurelle, avec une visibilité sur le long terme, en lien avec les associations », qu'elle a reçues le même jour.

200 000 places d'hébergement d'urgence

Une annonce dont se félicite Pascal Brice, président de la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS, représentant 80% des gestionnaires de centres d'hébergement d'urgence). « C’est une demande ancienne de nos associations donc c’est une bonne nouvelle pour confirmer ce qui doit être un changement de culture, qu’on arrête de gérer les choses dans l’urgence et que l’on prenne en charge les personnes, notamment les personnes à la rue, dans la durée avec l’accompagnement social nécessaire, s'est-il félicité. Il est évidemment important pour nous que, sans attendre et dès maintenant, toutes les décisions qui seront prises par le gouvernement puissent s’inspirer de cette approche nouvelle. Le gouvernement s’est engagé pendant un an à maintenir 200 000 places d’hébergement d’urgence, ce qui est un niveau tout à fait exceptionnel. Et nous souhaitons que pour la suite ce soit justement dans le cadre d’une approche pluriannuelle que l’on identifie les besoins sur chaque territoire – les personnes à la rue, les besoins d’hébergement, les besoins de logement – et qu’en fonction de cela, le nombre de places d’hébergement et leur financement soit fixé. »

La ministre a chargé la Délégation interministérielle à l'hébergement et l'accès au logement (Dihal) de poser les bases de cette programmation avec la FAS et les acteurs du secteur pour un rendu des groupes de travail au premier trimestre 2022.

