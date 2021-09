Présidentielle 2022: Xavier Bertrand joue l'apaisement avec Les Républicains

En France, opération séduction ce jeudi pour les aspirants à la candidature présidentielle à droite. Les Républicains (LR) font leur rentrée à Nîmes : Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti, Philippe Juvin défileront sur l'estrade face aux parlementaires. Et, pour la première fois, Xavier Bertrand, qui a quitté LR, en sera aussi.

Critiqué à droite pour faire cavalier seul, et suivi de près par Valérie Pécresse dans les sondages, Xavier Bertrand joue l’apaisement. « Pas question de faire sans les partis politiques. » « Je suis prêt à travailler avec tout le monde. » Depuis sa ville natale de Châlons-en-Champagne, le candidat Xavier Bertrand a multiplié les gestes en direction de son ancien parti et il a tendu la main à ses rivaux à droite.

Tant chez les militants que chez les caciques du camp conservateur, sa décision de courir seul, depuis mars, agace de plus en plus. Et la pression monte. « Si Xavier Bertrand refuse la primaire, il apparaîtra comme une candidature dissidente », tance dans la presse Jean Leonetti, le monsieur primaire des LR. Enfin, si primaire il y a.

Tassement dans les sondages

Pour sa campagne, n’importe quel candidat aura besoin de la machine de guerre du parti. Les financements et les militants, c’est nous, répète-t-on en susbstance du côté des Républicains.

Et dans les sondages, Xavier Bertrand n’a pas confirmé son échappée. Valérie Pécresse est désormais dans sa roue. Du côté des parlementaires de droite, lui semble recueillir plus de soutiens qu'elle. Mais beaucoup d’élus attendent encore de voir. Leur rentrée à Nîmes est une bonne occasion de leur faire les yeux doux.

