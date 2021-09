France: la contraception désormais gratuite pour les femmes jusqu'à 25 ans

Préservatif, pilule, stérilet, anneaux, implants, comment choisir sa contraception ? iStock / TanyaJoy

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Pour contrer son « recul », la contraception sera désormais gratuite pour les femmes jusqu'à 25 ans et non plus seulement réservée aux mineures, a annoncé jeudi le ministre français de la Santé, Olivier Véran.