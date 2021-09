La crise sanitaire a aggravé la situation économique des Français, selon le Secours populaire

Le nombre de Français qui éprouvent des difficultés à financer loyer, alimentation et autres dépenses du quotidien a fortement augmenté du fait de la crise sanitaire.

La précarité touche cette année de nouvelles catégories de la population française, selon le baromètre annuel du Secours populaire France publié jeudi. Le nombre de Français qui éprouvent des difficultés à financer loyer, alimentation et autres dépenses du quotidien a fortement augmenté du fait de la crise sanitaire.

Publicité Lire la suite

Cette étude réalisée par l'institut Ipsos auprès de 1 000 individus âgés de 16 ans et plus montre une fragilisation sociale encore plus importante. En effet, les conséquences de deux ans de crise sanitaire ont précipité de nouvelles catégories sociales dans la pauvreté. Quelque 32% de Français ont du mal à payer leur loyer cette année contre 25% en 2020.

Plus grave encore, on est passé de 23 à 30% de la population qui dit peiner à se procurer une alimentation saine permettant de faire trois repas par jour. Résultat, un déséquilibre alimentaire qui peut avoir des répercussions sur la santé de ces personnes.

Basculement

Selon l'étude du Secours populaire, 45% des Français ont subi une perte de revenus pendant la crise sanitaire. Ce chiffre grimpe à 58% chez les personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Les autoentrepreneurs, les personnes ayant des contrats de travail précaires et les jeunes, notamment les étudiants, sont principalement les nouvelles victimes de la pauvreté en France.

Même si les aides de l’État ont permis à certains de survivre, la crise sanitaire a appauvri les populations modestes. Des personnes qui arrivaient à s’en sortir tant bien que mal ont basculé dans la pauvreté. Selon le Secours populaire, 45% des Français modestes ont subi une perte de revenus pendant la crise sanitaire. Chez les plus démunis, ce pourcentage monte à quasiment 60%.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne