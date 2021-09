Covid-19 en France: la campagne d'injection de la 3e dose commence dans les Ephad

Suivant les recommandations des autorités sanitaires française, le gouvernement a lancé, lundi 13 septembre, la campagne d'injection d'une troisième dose de vaccin anti-Covid-19 dans les Ephad. Quelque 600 000 seniors sont concernés.

Elles étaient les premières concernées lorsque la campagne de vaccination contre le Covid-19 a commencé, fin décembre 2020. Elles sont aujourd'hui les premières à recevoir une 3e dose. Les personnes âgées dépendantes résidant dans des établissements spécialisés (Ehpad) peuvent la recevoir à compter de ce lundi 13 septembre.

Pour l'occasion, Jean Castex s'est rendu dans un Ehpad à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, pour assister aux premières injections. « Pour les personnes les plus vulnérables, au fil du temps, l'efficacité de la vaccination décroit », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a rappelé que les résidents des Ehpad ont « payé un très lourd tribut » au début de l'épidémie : selon les chiffres officiels, 26 700 d'entre eux ont perdu la vie, soit près d'un quart des décès dus au Covid-19 en France (plus de 116 000 victimes jusqu'à présent).

La preuve par l’exemple : pic.twitter.com/CYBu93eu0C — Jean Castex (@JeanCASTEX) September 13, 2021

D'après Jean Castex, 90 % des résidents d'Ehpad ont reçu deux doses ; ainsi, le « taux de mortalité, et même de maladie, a considérablement chuté » dans cette tranche de population.

Mais le chef du gouvernement a aussi invité les « 5 millions (de personnes, NDLR) de plus de 65 ans qui ont eu leur deuxième dose il y a six mois », ou leur première et unique (s'ils ont déjà eu le Covid-19), à prendre rendez-vous pour bénéficier elles aussi d'un rappel.

«Même si nous constatons une amélioration de la situation épidémique dans le pays, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle vague, de mutations virales. La maladie nous a habitués à ça. La vaccination reste la principale arme» Jean Castex sur le début de la campagne d'injection d'une 3e dose de vaccin contre le Covid-19

En France, on compte 8 millions de personnes qui n'ont pas encore reçu leur première dose. Selon le Premier ministre, les pouvoirs publics portent leur attention sur eux, en particulier sur « les plus vulnérables d'entre eux ».

Il estime qu'il ne s'agit « pas forcément d'opposants doctrinaires à la vaccination » et qu'il « faut aller les chercher là où ils sont ».

(Avec AFP)

