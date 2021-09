Présidentielle française en 2022: plus de 100 000 inscrits pour choisir le candidat écologiste

Delphine Batho, Yannick Jadot, Jean-Marc Governatori, Éric Piolle et Sandrine Rousseau sont les 5 candidats à la primaire des écologistes en France. Le nombre d'inscrits pour les départager dépasse désormais les 100 000. C'est bien plus que lors des précédentes primaires.

Publicité Lire la suite

Des échanges sur le fond et courtois. En une semaine, les trois débats entre les candidats à la télé, à la radio et sur internet ont multiplié par trois les inscriptions à la primaire. Ce succès s'inscrit dans le sillage des bons résultats des Verts aux européennes et aux municipales. Il s'explique aussi évidemment par la montée de la préoccupation environnementale chez les Français.

Plus de 100 000 inscrits, c'est six fois plus qu'en 2016. La primaire écologiste intéresse désormais au-delà du petit cercle militant. Mais qui sont ces nouveaux inscrits ? Quel candidat ou candidate les a séduit ? Impossible de le savoir avant dimanche. « On y va à l'aveugle », commente-t-on dans l'équipe d'Eric Piolle.

► À lire aussi : Présidentielle en France: duel à distance entre Jadot et Piolle aux journées d'été des Verts

4 millions de votants à la primaire de la droite en 2016

La possibilité que des inscrits venus de camps adverses viennent perturber le scrutin n'inquiète pas vraiment les écolos. « Le plus important est qu'ils soient noyés dans la masse », explique l'entourage de Yannick Jadot. Mais ce succès est malgré tout à relativiser. En 2016, il y avait eu 2,5 millions de votants lors la primaire socialiste et 4 millions à la celle de la droite.

Le premier tour a lieu à partir du jeudi 16 septembre jusqu'au dimanche 19 septembre 2021.

► À lire aussi : Présidentielle de 2022: qui sont les principaux candidats à la primaire des Verts?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne