Covid-19: l’efficacité du vaccin Janssen remise en cause, nouvelles investigations en cours

Suite à de sérieux doutes sur son efficacité, le vaccin Janssen est soumis à des investigations supplémentaires. Une décision de l’Autorité nationale de sécurité des médicaments (ANSM) qui vient de publier un rapport sur le sujet.

Selon le rapport de l’ANSM, une seule dose du vaccin Janssen ne suffirait pas à protéger contre le variant Delta. L’ANSM s’est basée sur les conclusions des deux centres régionaux de pharmacovigilance qui sont chargés de suivre les effets secondaires de ce produit du laboratoire américain Johnson & Johnson.

Les scientifiques ont pointé des observations qui pourraient expliquer le rôle du vaccin Janssen dans l’apparition d’effets indésirables plus ou moins graves tels que des thromboses, des convulsions ou des accidents vasculaires cérébraux.

Des formes graves de Covid-19 malgré la vaccination

L’Agence du médicament souligne un nombre important de patients ayant reçu le vaccin Janssen et qui sont quand même admis en réanimation, alors que le vaccin est censé les protéger des formes graves du Covid-19.

Depuis avril, sur un peu plus d’un million de Français qui se sont fait vacciner avec ce produit, 32 ont été infectées au Covid-19, dont 29 cas graves et 4 décès, soit un taux de 3,78 pour 100 000. Ces patients gravement touchés présentaient « majoritairement des comorbidités à risque de forme grave », selon l'ANSM. Pour les 17 cas d'infection où le variant est connu, il s'agissait à chaque fois du variant Delta.

Déterminer si les échecs avec Janssen sont plus importants qu’avec les autres vaccins

Vu la surreprésentation en réanimation des patients ayant reçu le vaccin Janssen, des investigations supplémentaires sont d’ores et déjà en cours, pour en savoir plus sur l’efficacité du seul vaccin à injection unique administré en France, et pour vérifier si les échecs sont plus importants avec Janssen qu'avec les autres vaccins disponibles en France.

Le 24 août, la Haute autorité de santé (HAS) avait recommandé que les personnes vaccinées avec Janssen reçoivent une dose de rappel avec un vaccin à ARNm (Pfizer ou Moderna) à partir de quatre semaines après leur vaccination.

Plusieurs études ont montré que la première dose de vaccin Pfizer ou AstraZeneca ne protégeait qu'insuffisamment contre le variant Delta. Aucune donnée sur ce point-là n'est disponible pour Janssen, mais la HAS avait jugé vraisemblable que ce soit également le cas.

