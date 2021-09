Présidentielle 2022: les instituts de sondages dans le viseur de Jean-Luc Mélenchon

Le candidat à la présidentielle dénonce une modification de méthodologie par plusieurs instituts de sondages sur les intentions de vote. Et cette dernière serait défavorable à Jean-Luc Mélenchon. Son parti, France insoumise, a donc sollicité la commission des sondages, l'autorité compétente en matière d'enquêtes d'opinion.

C'est un sondage de l'institut Ipsos, paru début septembre, qui a interpellé Jean-Luc Mélenchon. Pour la première fois, il se retrouve derrière la socialiste Anne Hidalgo et l'écologiste Yannick Jadot dans les intentions de vote à gauche. Des résultats qui seraient faussés selon le candidat des insoumis. Son directeur de campagne Manuel Bompard a donc décidé de saisir la commission des sondages. Une audition a eu lieu mardi 14 septembre.

« L’idée était d’alerter sur des nouvelles méthodes, qui consistent finalement à calculer les intentions de vote uniquement sur une sous-catégorie des personnes interrogées, sur les personnes qui se disent certaines d’aller voter. On voit qu'il y a une sous-représentation chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. »

L’impact des sondages sur le déroulement de la campagne

Le sujet est d'autant plus sensible à France insoumise que Jean-Luc Mélenchon, toutes méthodologies de sondage confondues, peine à creuser l'écart à gauche. Or, chaque pourcentage compte dans l'espoir de prendre le dessus.

« Les sondages ont trop d’impact sur le déroulement d’une campagne électorale, pour que les sondeurs puissent expliquer leur méthode et pas qu’ils se cachent derrière une forme de secret. Je pense que ce ne serait pas normal, d’un point de vue démocratique tout simplement », explique le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon.

Parmi les solutions proposées par le parti, des résultats qui prendraient en compte tous les électeurs potentiels. La commission des sondages promet d'étudier sérieusement la réclamation, mais sans naïveté sur l'intérêt très politique de la démarche de Jean-Luc Mélenchon. Les instituts de sondages ont quant à eux choisi le silence.

