Biélorussie: en visite à Paris, Svetlana Tikhanovskaïa appelle la France à agir

Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian rencontre la militante biélorusse des droits humains et opposante Svetlana Tikhanovskaïa à Paris, le 15 septembre 2021.

Svetlana Tikhanovskaïa poursuit sa visite à Paris. La cheffe de l'opposition biélorusse a appelé la France à agir pour résoudre la crise politique dans son pays. Elle a été reçue par différents responsables politiques, dont le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, mais pas Emmanuel Macron.

Publicité Lire la suite

Lutter contre l'oubli. Un an après la réélection controversée d'Alexandre Loukachenko à la présidence et les manifestations monstres qui ont suivi, la Biélorussie ne fait plus aujourd'hui la Une de l'actualité. Alors Svetlana Tikhanovskaïa prend son bâton de pèlerin et parcourt les grandes capitales occidentales pour mobiliser à nouveau autour du sort de son peuple.

L'opposante en exil a été reçue ces derniers mois par Angela Merkel, Boris Johnson et même Joe Biden. En France, pas de rencontre programmée avec Emmanuel Macron. C'est le chef de la diplomatie Jean-Yves Le Drian qui l'a vu, mercredi. Il a promis que la France poursuivrait ses efforts pour faciliter une solution politique en Biélorussie.

Des sanctions ont déjà été adoptées par l'Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis à l'encontre du président Loukachenko. Mais ce dernier, soutenu par la Russie, refuse tout compromis. La répression contre l'opposition continue. Il y a dix jours, une figure de la contestation, Maria Kolesnikova, a été condamnée à 11 ans de prison.

► À lire aussi : Maria Kolesnikova, icône du mouvement d'opposition au président biélorusse

Svetlana Tikhanovskaïa est en visite à Paris du 15 au 17 septembre. Elle sera l'invitée de RFI ce vendredi à 20h10, heure de Paris.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne