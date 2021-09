Crise des sous-marins australiens: Paris ne décolère pas

Après la rupture du « contrat du siècle » de fourniture de sous-marins français à l’Australie, la relation entre la France et les États-Unis a tourné à la crise ouverte ce jeudi.

Publicité Lire la suite

Huit mois après l'investiture de Joe Biden, censé incarner une embellie dans la relation transatlantique après quatre ans de brutalité trumpienne, la France et les États-Unis traversent leur premier orage. En cause, l'annonce faite par le locataire de la Maison Blanche d'un partenariat stratégique avec le Royaume-uni et l'Australie, incluant la fourniture de sous-marins américains à propulsion nucléaire à Canberra.

Face à ce projet qui torpille une énorme commande de sous-marins de l'Australie à la France, les réactions ont été très vives autant contre Canberra, accusé de trahir la parole donnée, que contre Joe Biden.

« Insupportable »

« Cette décision unilatérale, brutale, imprévisible ressemble beaucoup à ce que faisait Monsieur Trump », a ainsi estimé sur la radio France Info le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. « Cela ne se fait pas entre alliés (...) Nous parlions de tout cela avec les États-Unis il y a peu de temps et là, voilà cette rupture. C'est assez insupportable », a poursuivi le chef de la diplomatie française, qui avait négocié le « contrat du siècle » sur les sous-marins lorsqu'il était ministre de la Défense, déplorant une politique du fait accompli américaine – et par ricochet australienne – sans aucune concertation préalable.

Invitée de RFI, la ministre des Armées Florence Parly a quant à elle déploré « une très mauvaise nouvelle pour le respect de la parole donnée » et une décision « grave » en matière de politique internationale. « Nous sommes lucides sur la manière dont les États-Unis considèrent leurs alliés et leurs partenaires », a-t-elle encore dit.

La diplomatie française n'a jamais cédé à l'enchantement pro-Biden, consciente qu'il poursuivrait la même priorité stratégique – la rivalité avec la Chine – que ses prédécesseurs même s'il y mettrait plus les formes vis-à-vis de ses alliés. Mais l'affaire du partenariat stratégique avec l'Australie – qui vise aussi à contrer les ambitions de la Chine – concrétise un peu plus, après le retrait d'Afghanistan, un mode d'action et de décision très unilatéral du nouveau président américain.

Colère des parlementaires

Le camouflet a également suscité la colère des parlementaires français, qui ont dénoncé « un coup de Trafalgar de la part pays alliés ». Le Sénat s'est ainsi interrogé sur « la nature exacte » de la relation entre Paris et Washington. « Nous allons devoir nous interroger sur l'attitude récurrente de certains de nos alliés, qui se comportent plus comme des adversaires que comme des concurrents loyaux », a déclaré Christian Cambon, le président de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat.

De son côté, la présidente de la commission de la défense de l'Assemblée nationale, Françoise Dumas, a fustigé le « caractère inamical, voire déloyal » de la décision australienne, et « une remise en cause incompréhensible d'un partenariat stratégique d'ampleur ».

Les États-Unis se sont défendus en affirmant ce jeudi avoir eu des contacts avec la France avant l'annonce de cette nouvelle alliance entre Washington, Canberra et Londres. « De hauts responsables de l'administration américaine ont été en contact avec leurs homologues français pour discuter de "Aukus" (le nom de ce nouveau partenariat, ndlr), y compris avant l'annonce », a déclaré à l'AFP un haut responsable de la Maison Blanche.

Mais la France a aussitôt démenti fermement. « Nous n'avons pas été informés de ce projet avant la publication des premières informations dans la presse américaine et australienne, qui elles-mêmes ont précédé de quelques heures l'annonce officielle de Joe Biden », a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'ambassade de France à Washington, Pascal Confavreux.

Le français Naval Group avait été sélectionné par Canberra pour fournir 12 sous-marins à propulsion conventionnelle (non nucléaire) dérivés des futurs sous-marins nucléaires français Barracuda. Interrogée sur la question d'éventuelles compensations, la ministre des Armées Florence Parly a répondu que toutes les voies allaient être étudiées afin de tenter de « limiter le plus possible les conséquences pour Naval Group ».

« Il va falloir des clarifications. Nous avons des contrats. Il faut que les Australiens nous disent comment ils s'en sortent », a renchéri Jean-Yves Le Drian en réclamant des « explications » à l'Australie comme à Washington.

Cérémonie annulée

« La France est un partenaire vital » dans la région indo-pacifique « et dans beaucoup d'autres domaines », a déclaré le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, tentant d'apaiser la colère de Paris. « C'était le cas depuis longtemps, et ce sera le cas à l'avenir ».

Mais rien n'y a fait et les autorités françaises ont annulé une soirée de gala prévue vendredi à Washington, a indiqué à l'AFP un responsable sous le couvert de l'anonymat. Cette réception, à la résidence de l'ambassadeur de France à Washington, était censée célébrer l'anniversaire de la bataille de la baie de Chesapeake, une bataille décisive de la guerre d'indépendance des États-Unis, conclue par une victoire de la flotte française sur la flotte britannique, le 5 septembre 1781.

D'autres événements s'inscrivant dans la célébration de ce 240e anniversaire ont été toutefois maintenus, comme l'escale d'une frégate française à Baltimore et celle d'un sous-marin à Norfolk, ou encore la dépose d'une gerbe sur un monument à Annapolis.

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne