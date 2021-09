Procès du 13-Novembre: le récit glaçant des premières constatations au Stade de France

Au procès du 13-Novembre, la cour d'assises spéciale s’est replongée dans la nuit du 13 novembre 2015 au travers des récits de trois enquêteurs chargés des premières constatations sur trois scènes de crime. À commencer par le Stade de France où ont débuté les attaques.

La voix posée tranche avec l'horreur de ce qu'elle raconte. Dans une salle d'audience muette, l'ancien chef de groupe de la section antiterroriste de la brigade criminelle de Paris est revenu en détails sur l'attaque du Stade de France, la première des attentats du 13-Novembre 2015.

Photos et extraits vidéo à l’appui, l’enquêteur retrace le parcours du trio kamikaze. 21h16, première explosion au niveau de la porte D et premier mort : Manuel Colaço Dias, 63 ans, un chauffeur d'autocar portugais venu déposer des supporteurs qui allaient assister au match de foot France-Allemagne. Pas moins de onze écrous, projetés par la ceinture explosive du kamikaze, seront prélevés sur son corps. 21h20, deuxième explosion, près de la porte H du stade. Celle-ci a été filmée. Les images montrent une énorme boule de feu. 21h53, troisième explosion près d'un restaurant McDonald's.

Deux priorités

Arrivé au Stade de France, l'enquêteur a deux priorités. La première, déterminer la nature des explosifs. Les centaines d’écrous, les fils ou les détonateurs qu'il découvre sont envoyés pour analyse. La seconde, identifier les terroristes. Sur les images diffusées ce jeudi devant la cour, leurs corps sont masqués par des carrés blancs. Mais les mots de l’enquêteur sont crus : « Ici, une tête a roulé, là un doigt, plus loin, des morceaux de chair projetés à 50 mètres », énumère-t-il froidement.

Dans le box, Salah Abdeslam, bras croisés, semble impassible et tourne rarement la tête vers l'écran. Le seul membre des commandos du 13-Novembre encore en vie est notamment accusé d'avoir convoyé les trois kamikazes sur les lieux de l'attaque.

Le bilan, un mort et 56 blessés, aurait pu être encore plus lourd, note notre envoyée spéciale au palais de justice de Paris, Laura Martel. Mais quand les terroristes sont filmés pour la première fois à 20h55, il n’y a plus foule aux abords du stade. Avaient-ils auparavant cherché à entrer dans l’enceinte ? Aucun élément ne permet de l’affirmer avec certitude, même si un stadier croit avoir refoulé l’un des kamikazes qui n’avait pas de billet.

Mais ce qui est sûr, c’est que les kamikazes ont cherché à faire le plus de victimes possible, souligne l’enquêteur. Le deuxième kamikaze tente ainsi de se mêler à trois groupes différents, avant de déclencher sa charge quand un homme passe près de lui en courant. Peut-être a-t-il eu peur d’être repéré, avance le policier.

Quant au troisième kamikaze, on le voit tranquillement faire demi-tour après avoir dépassé un groupe pour revenir se faire exploser à proximité.

Plus tard dans l'après-midi, deux autres enquêteurs sont venus parler des attaques menées contre les premières terrasses parisiennes. Les autres seront évoquées mardi. Entre temps sera abordée ce vendredi la tuerie du Bataclan, où 90 personnes ont péri. Des vidéos et des bandes audios devraient être diffusées à l'audience.

