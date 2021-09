Procès Benalla: l'affaire des passeports diplomatiques

Le procès d'Alexandre Benalla se poursuit devant le tribunal correctionnel de Paris. L'ancien collaborateur de l'Élysée est poursuivi pour les violences commises lors de manifestations le 1er mai 2018, mais aussi pour d'autres faits. Ce jeudi 16 septembre, Alexandre Benalla a dû expliquer pourquoi il avait utilisé deux passeports diplomatiques après avoir été licencié.

La Turquie, le Maroc, le Cameroun, le Tchad, Israël ou bien encore les Bahamas : d'août à décembre 2018, Alexandre Benalla voyage beaucoup. Alors qu'il vient d'être licencié de l'Élysée, il se cherche un nouvel avenir professionnel. Problème : à chaque fois - bien qu'il possède un passeport classique - il utilise ses deux passeports diplomatiques qu'il aurait dû rendre en quittant le Palais.

« Non »

« C'est une bêtise », reconnaît à la barre Alexandre Benalla. « Vous ne voulez pas nous expliquer pourquoi vous avez fait cela ? », lui demande la présidente. « Non », répond le jeune homme.

Alexandre Benalla est, en revanche, plus prolixe au sujet du document qu'il est soupçonné d'avoir falsifié pour obtenir un passeport - de service - cette fois alors qu'il travaillait toujours à l'Élysée. Il plaide la bonne foi, assure qu'il a respecté la procédure afin que son supérieur signe le papier, l'accuse à demi-mot de mentir.

Trahis

François-Xavier Lauch, lui, est formel : il n'a jamais vu cette lettre. Entre l'ancien chef de cabinet et Alexandre Benalla, l'ambiance est glaciale. Une inimitié qui remonte à plus loin. « Il était jaloux de ma proximité avec Emmanuel Macron », justifie Alexandre Benalla. « Il ne respectait pas mon autorité », explique l'énarque et après le 1er mai, « je n'ai plus eu confiance en lui ». Dans le service, « on a tous eu le sentiment d'être trahis », conclut François-Xavier Lauch.

