Présidentielle 2022: le PS veut sa primaire malgré la candidature d'Anne Hidalgo

Le congrès du Parti socialiste s’est ouvert ce samedi à Villeurbanne près de Lyon. Un rassemblement des dirigeants socialistes qui intervient une semaine après la déclaration de candidature à la présidentielle d’Anne Hidalgo. La maire de Paris n’a pas fait le déplacement, notamment parce qu’elle n’est toujours pas la candidate officielle du PS.

Avec notre envoyé spécial à Villeurbanne, Aurélien Devernoix

C’est un imbroglio dont le Parti Socialiste a le secret : Anne Hidalgo a beau s’être lancée dans la course présidentielle et être bruyamment soutenue par la direction du parti, officiellement elle n’est toujours pas la candidate du PS. En cause, les statuts du parti, qui imposent une élection interne.

Celle-ci aura finalement lieu durant le mois d’octobre a confirmé le Premier secrétaire du parti, Olivier Faure et deux candidats devraient faire face à la maire de Paris. L’ancien patron du PS, Jean-Christophe Cambadélis et surtout l’ex-ministre de l’agriculture, Stéphane Le Foll, qui depuis des semaines réclamait de pouvoir défendre ses chances.

Ce sera finalement le cas mais avec un cadre strict : contrairement aux primaires précédentes, seuls les militants socialistes pourront voter et il ne devrait pas y avoir de débat public entre les concurrents.

« Un scandale », ont dénoncé les soutiens de Stéphane Le Foll, qui menace de se retirer alors que Jean-Christophe Cambadélis hésite lui aussi. « De toute façon, ils ne gagneraient pas », a jugé Olivier Faure, alors que dans le camp Hidalgo, on se borne à se féliciter du fonctionnement démocratique du parti.

