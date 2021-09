France: les chasseurs dans les rues pour défendre les traditions et le monde rural

Des milliers de chasseurs se sont rassemblés, samedi 18 septembre, à travers la France pour défendre « les valeurs de la culture rurale » et les chasses traditionnelles d'oiseaux, jugées illégales par le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française.

Publicité Lire la suite

Ils étaient près de 13 000 à Mont-de-Marsan, dans le sud-ouest du pays, samedi 18 septembre, des milliers également à Amiens, dans le nord, ou Redon, dans l'ouest, Caen ou Forcalquier pour défendre des techniques de chasses traditionnelles d'oiseaux. Environ 42 000 à défiler en orange fluo, selon le ministère de l'Intérieur. Les chasseurs estiment qu'au-delà, c'est la ruralité et ses traditions qui sont mises à mal. Au mois d'août, le Conseil d'État a interdit certaines pratiques comme la chasse avec des filets ou des cages contraires à la directive européenne « oiseaux » de 2009, qui interdit les techniques de capture massive d'oiseaux sans distinction des espèces capturées.

La justice avait déjà jugé illégale, en juin, la chasse à la glu, qui consiste à piéger des merles et des grives sur des tiges enduites de colle, mais qui conduit à capturer aussi d'autres espèces d'oiseaux. Mais il y a quelques jours, le gouvernement français a décidé de demander l'avis des Français, via une consultation en ligne, pour la réintroduction potentielle de quatre de ces arrêtés.

Colère des défenseurs de l'environnement

Ce qui provoque la colère des défenseurs de la biodiversité comme Allain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO). « Ce sont des piégeages qui génèrent une maltraitance des animaux, une souffrance tout à fait odieuse. Par exemple, quand on capture des merles, des grives, des vanneaux avec des collets, des lacets qui les étranglent, ailleurs ce sont des cages tombantes ou des filets, assure-t-il. Tout cela est d’un autre temps. On est le dernier pays d’Europe à maintenir ce genre de pratique qui, je le rappelle, ne sont qu’un loisir. On n’est pas en période de disette ou de guerre pour essayer de gratter les moyens de survivre. Non, là on se fait plaisir en faisant souffrir la faune et en l’affectant davantage puisque cela touche des espèces comme l’alouette des champs qui a perdu 35% de sa population en 15 ans. Je trouve que c’est une faute politique énorme. »

Les défenseurs de l'environnement voient dans cette mesure un geste envers cet électorat très courtisé. « En faisant ainsi des cadeaux aux chasseurs en permanence, le président de la République se met à dos l’ensemble des Français – on le voit dans les sondages –, qui dans une écrasante majorité rejettent ce type de maltraitance de la nature », estime Alain Bougrain-Dubourg.

Sur TV5 Monde, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a assuré samedi qu'elle n'était « pas une ministre pour ou contre la chasse ». « Je suis une ministre qui doit protéger la biodiversité et donc quand elle est en danger, je prends mes responsabilités », a-t-elle expliqué.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne