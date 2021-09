France: hausse de l’inégalité salariale entre hommes et femmes en 2020

En 2020, année de la pandémie et de ses confinements successifs, les femmes cadres ont été moins augmentées que leurs homologues masculins. C'est ce qu'indique le bilan annuel publié ce mercredi par l'Apec, l'Association pour l'emploi des cadres. L'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, qui existait déjà avant la crise sanitaire, s'est encore creusé.

En 2020, les femmes cadres ont en moyenne gagné 15% de moins que leurs homologues masculins, et à poste équivalent, 8% de moins, avec une rémunération médiane pour les femmes de 46 000 euros annuels contre 53 000 pour les hommes. Habituellement, le volume des augmentations est identique entre les deux sexes, sauf l'année dernière où 40% des cadres masculins ont été augmenté contre 35% chez les cadres féminins.

Pour Bernard Vivier, directeur de l'institut supérieur du travail, compte tenu du contexte, cet écart est à relativiser. « C’est une constante chez les cadres, l’écart de rémunération est plus fort que chez les non-cadres entre hommes et femmes. La période Covid-19 a accentué le phénomène, parce que travaillant chez elles, les femmes ont eu à faire deux jobs en un. C’est-à-dire, les responsabilités familiales, ménagères, qui leur incombe en grande partie encore à elle seules, et puis leur activité professionnelle dans des conditions matérielles pas toujours faciles. Le chemin est encore long à réduire, mais les volontés sont là, les réalisations tardent encore. »

Plus globalement, l'année 2020 restera marquée par une baisse des augmentations de salaire pour tous les cadres. Seuls 38% d'entre eux ont bénéficié d'une augmentation contre 48% en 2019.

