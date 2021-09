«On vous croît»: la Commission inceste appelle les victimes à témoigner

À la maison d'accueil Jean Bru, qui offre des soins spécifiques pour les enfants ayant souffert de violences sexuelles domestiques, à Agen, le 10 décembre 2020. AFP - PHILIPPE LOPEZ

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La Commission inceste a lancé mardi 21 septembre une plateforme téléphonique pour recueillir la parole des victimes de violences sexuelles dans l'enfance et s'inspirer de leur vécu pour définir des outils pour protéger les enfants. Cette plateforme permettra également aux victimes d'être écoutées par des intervenants et d'être orientées si elles ont besoin d'aide. Les victimes de violences sexuelles pourront aussi, si elles le souhaitent, témoigner par écrit sur le site internet de la Ciivise ( Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants), sous l'égide du secrétariat d'État chargé de l'Enfance.