France: le budget de l’Armée connaît une hausse historique

Le budget du ministère des Armées va de nouveau croître en 2022, à 40,9 milliards d'euros, soit une hausse de 4,3%, conformément à la loi de programmation militaire 2019-2025, indique le projet de loi de finances publié ce mercredi 22 septembre par le gouvernement. C'est la quatrième année consécutive que le budget des armées progresse.

« Ce qui a été dit est fait », se félicite le ministère des Armées. Il y aura donc en 2022, 1,7 milliard d'euros de crédits supplémentaires. Mais en 2022, il y aura également un niveau d'effort européen inédit pour soutenir la compétitivité de l'industrie de défense.

Et dans le contexte de crise diplomatique avec les États-Unis et l’Australie, c'est une bonne nouvelle, assure Hervé Grandjean porte-parole du ministère des Armées. « Ceux qui étaient des alliés très sûrs ont fait preuve d’une indélicatesse pour le moins sur cette question. Donc, cela doit nous amener à questionner sur non pas nos alliances, mais à un renforcement de nos partenariats avec les pays européens. Et les huit milliards d’euros qui sont mis place, c’est la première fois qu’on a un budget aussi massif. On est passés de zéro ou quasi zéro, c’est-à-dire 200 millions d’euros à huit milliards, donc, ça, c’est une manifestation tangible d’une construction et d’une volonté d’agréger les bonnes volontés européennes sur ces questions de défensif. Donc, l’état d’esprit, il est combatif et constructif. »

8 milliards d'euros viendront donc abonder le Fond européen de défense ces six prochaines années, une somme modeste, mais pour la France, qui en janvier prochain assurera la présidence de l'Union européenne, c'est la direction vers l'autonomie stratégique que le président Macron appelle de ses vœux.

💶 Le budget de la défense:

➡️ En 2017: 32,3 Md€

➡️ En 2022: 40,9 Md€

Entre ces deux dates: 5 années de hausses consécutives.

Pour la première fois en 40 ans, une loi de programmation militaire respectée à l’€ près. La surprise, c’est qu’il n’y a pas de surprise! — Porte-parole du ministère des Armées (@HerveGrandjean) September 22, 2021

