Les ONG poussent les États à interdire les bombardements et armes destructrices de zones peuplées

L'ONG Handicap International a attiré l'attention des États pour l'interdiction des bombardements en zone peuplée, notamment avec l'inauguration d'une Fresque au Civil inconnu, à Lyon, le 21 septembre 2021. © Jean-Philippe Ksiazek, AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Alors qu’un processus diplomatique visant à mettre fin aux bombardements de zones peuplées dans les pays en guerre reste bloqué, des ONG appellent les États à protéger les civils, notamment la France, l’un des plus grands vendeurs d’armement au monde. Car 90% des victimes de bombardements sont des civils et les munitions non explosées constituent un danger, des années après la fin des guerres.