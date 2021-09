Présidentielle française 2022: chez Les Républicains, les militants vont devoir trancher

Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France et candidat à l'élection présidentielle, et Damien Abad, chef de file des députés Les Républicains à l'Assemblée nationale, lors des journées parlementaires du Parti à Nîmes, le 10 septembre 2021.

Le parti de droite réunissait ce mercredi soir 22 septembre son bureau politique. Au menu, la question qui sera posée ce samedi aux militants pour choisir le mode de départage des candidats, et deuxièmement les résultats de l’enquête d’opinion commandée par la direction sur 15 000 Français se déclarant de droite pour tester ses candidats pour 2022. Et le sondage ne dissipe pas complètement le brouillard : l’étude Ifop conforte Xavier Bertrand dans sa position de leader et la méthode de départage pourrait bien lui permettre de rester dans le jeu. Mais Valérie Pécresse n’est pas loin et Michel Barnier confirme sa position de troisième homme.

Publicité Lire la suite

« Personne n’a tué le match, mais ce qui est sûr, c’est qu’il est en avance. » En avance, Xavier Bertrand. L’enquête d’opinion lancée par le parti de droite le confirme.

Connaissance des territoires, capacité à gérer une crise, à réformer ou à rassembler, dans tous les items ou presque, l’ancien ministre de la Santé fait la course en tête. Et il est, selon les Français « de droite » qui ont été sondés, le plus à même d’atteindre le deuxième tour.

De quoi donner confiance à son équipe : « Xavier Bertrand est le mieux placé pour l’emporter, veut croire le député Pierre-Henri Dumont. La porte de Xavier est toujours ouverte et la droite est une grande famille. Il est temps de réunir cette famille, d’ailleurs. Un seul candidat. »

► À écouter : L'invité du matin: Damien Abad, président du groupe Les Républicains à l’Assemblée nationale

Peur d'une « primaire sauvage »

Mais Valérie Pécresse talonne Xavier Bertrand. Et Michel Barnier vient perturber ce duel, bien noté sur l’international et la stature de président. « Il crante, tout est possible », assure une députée qui le soutient.

Samedi, les militants trancheront la méthode de départage : soit une primaire semi-ouverte, soit un congrès réservé aux adhérents LR. Si c’est un Congrès, Xavier Bertrand pourrait s’y soumettre. Une option qui fait grincer des dents dans le camp Pécresse.

« Ma crainte c’est qu’en réalité, ces trois candidats qui se dégagent de ce sondage organisent eux-mêmes avec les médias aujourd’hui, en France, une primaire sauvage, confie le député Eric Pauget. Une primaire sauvage, on ne la gère pas, on ne la maîtrise pas. »

Une primaire non maîtrisée, c’est justement ce que voulait éviter la droite, au départ. Et pour s'épargner la catastrophe de 2017 lorsque la candidature de François Fillon s'était effondrée à cause des affaires, le parti de droite a ajouté une clause spéciale pour pouvoir changer de candidat en cas de problème.

► À lire aussi : Présidentielle 2022: Xavier Bertrand joue l'apaisement avec Les Républicains

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne