Présidentielle française 2022: Marine Le Pen s'active avant le débat Zemmour-Mélenchon

Opposé à Jean-Luc Mélenchon ce jeudi soir 23 septembre dans un débat sur BFM TV, Éric Zemmour commence à inquiéter le Rassemblement national. Il monte dans les sondages et pique des points à Marine Le Pen. La candidate du RN pour la présidentielle de 2022 est obligée d’occuper le terrain médiatique pour ne pas se faire dépasser sur sa droite. Elle s’est rendue ce jeudi matin à Hayange, ville RN dans l’est de la France, pour tenter de redevenir visible face au polémiste d'extrême droite.

Avec notre envoyé spécial à Hayange, Julien Chavanne

« Vous allez bien ? » « Ça va bien, merci, bonjour ! », répond Marine Le Pen. « Bienvenue à Hayange ! » Le plan A aura tenu à peine dix jours. La candidate du Rassemblement national voulait faire campagne sans caméras, sans petites phrases. Virage à 180 degrés : ce jeudi matin, c’est une nuée de micros qui l’entourent sur le marché de Hayange.

À quelques heures du débat Zemmour/Mélenchon, la candidate veut se montrer au contact des Français. Une contre-programmation bien calculée, explique le maire RN de la ville, Fabien Engelmann : « Là on fait du terrain et on gagne une élection sur le terrain et pas sur des plateaux télé. »

La bonne riposte encore à trouver

Marine Le Pen, elle, joue l’indifférence face à Éric Zemmour : « Je vais au milieu des Français, je vais les entendre. Je vais, encore une fois, partager avec eux. Ça, c’est mon agenda. Si d’autres ont d’autres agendas, c’est leur choix, leur liberté, et je ne juge pas ça d’ailleurs. » La candidate RN ne peut plus ignorer la menace. Sans avoir trouvé la bonne riposte, son entourage espère que la bulle Zemmour va vite se dégonfler à l’épreuve de la campagne.

