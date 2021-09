Primaire écologiste en France: un débat plus musclé entre Jadot et Rousseau

Qui sera le candidat écologiste à la prochaine présidentielle en France ? L’eurodéputé Yannick Jadot, qui revendique une « écologie de gouvernement », ou l’universitaire Sandrine Rousseau qui porte une « écologie radicale » ? Les deux finalistes ont débattu sur la chaîne LCI de façon plus musclée que lors des débats du 1er tour. Leurs points de vue se rapprochent sur l’immigration, le bien-être animal ou la lutte contre les discriminations. Mais leurs divergences sont apparues sur leur conception de l’écologie et sur l’économie. La tension monte à l’approche du vote.

La terre se réchauffe, mais face à cela, Yannick Jadot est trop tiède aux yeux de Sandrine Rousseau. « Notre responsabilité aujourd’hui, c’est d’accéder au gouvernement pour gouverner ! » insiste l'eurodéputé. « Notre responsabilité ce n’est pas de faire dans la demi-mesure », lui assène sa rivale.

« Mais ça n’a rien à voir avec l’écologie de gouvernement ! Si gouverner c’est renoncer, à ce moment-là, je crois qu’il ne faut plus faire de la politique », rétorque Yannick Jadot. Réponse de Sandrine Rousseau : « L’écologie de gouvernement que tu proposes est une écologie qui ne va pas au bout du chemin. »

Les impôts ou la dette

Elle cherche à se montrer la plus courageuse. Mais pour Yannick Jadot, Sandrine Rousseau manque de réalisme, par exemple sur sa proposition de taxe carbone : « Si une personne touche 885 euros et qu’à chaque fois qu’elle va faire un plein, c’est 100 euros, ça ne va pas le faire. »

« Non, mais ce n’est pas 100 euros, c’est six centimes de plus, s'exclame Sadrine Rousseau. Non, mais Yannick, là c’est toi qui agites les peurs, par exemple, tu vois... »

Plus d’impôts, c’est la seule solution pour financer la transition, dit-elle par ailleurs. Au contraire, Yannick Jadot préfère augmenter la dette. Le débat s'agite sur la fiscalité.

Mais tous les deux promettent de soutenir le ou la vainqueur. « Mais oui, avec grand plaisir ! » lance Sandrine Rousseau. « Si nous ne sommes pas unis, rassemblés, quelle serait notre légitimité à rassembler les Françaises et les Français ? » interroge Yannick Jadot. Tout est bien qui finit bien, même si ce sont bien deux lignes qui se sont affrontées.

