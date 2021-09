Primaire écologiste: accusé d'être trop peu radical, Yannick Jadot riposte à Sandrine Rousseau

Audio 01:09

L'eurodéputé EELV Yannick Jadot, candidat à la primaire écologiste, dont il est arrivé en tête au premier tour. AFP - SAMEER AL-DOUMY

Texte par : RFI Suivre 3 mn

J-1 avant le second tour de la primaire écologiste qui oppose Sandrine Rousseau, porteuse d'une écologie de rupture, et Yannick Jadot qui, lui, défend une écologie de gouvernement. C'est l'heure des derniers rassemblements. L'eurodéputé a réuni jeudi soir 23 septembre ses soutiens dans un bar du XIXe arrondissement de Paris. Accusé par son adversaire de manquer de radicalité dans son approche de l’écologie, le « réaliste » Yannick Jadot, sorti en tête du premier tour, a cette fois riposté aux attaques et s’est posé en meilleur rassembleur de la famille écologiste.

Publicité Lire la suite Une centaine de personnes amassées à côté d’une ancienne voie de chemin de fer, des graffitis sur les murs et sur la scène, Yannick Jadot à l’offensive : « La vraie radicalité, c’est d’additionner les différences, pas se distinguer ! Ce n’est pas cliver ! C’est toujours reconnaître dans l’autre son intelligence ! » Jadot, pas assez radical ? Un faux procès que lui intente son adversaire, estime l’eurodéputé Damien Carême : « Dans ses combats antérieurs et au Parlement européen, les combats qu’il mène sont des combats radicaux ! Pour mettre en place des changements profonds, il faut avoir le pouvoir. Il ne faut pas se contenter de dire : "Je suis radical" et c’est tout ! » ► À lire aussi : Primaire écologiste en France: un débat plus musclé entre Jadot et Rousseau « Besoin d'un pragmatique » L’écologie de témoignage, ça suffit, lance Dominique Voynet, qui en sait quelque chose. Elle fut deux fois candidate à la présidentielle, deux fois en dessous des 3,5%. « Il y a d’autres moments pour défricher des sujets neufs et pour garder la longueur d’avance dans le débat politique. Pour ce coup-ci, je pense qu’on a besoin d’un pragmatique qui ose, qui tient bon, qui ne dévie pas de son cap. » Un défilé de soutiens pour tenter de contrer une candidate, Sandrine Rousseau, dont personne n’avait prévu l’ascension. ► À lire également : Primaire écologiste: Yannick Jadot et Sandrine Rousseau qualifiés pour le second tour NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI google-play-badge_FR