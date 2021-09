Procès du 13-Novembre: comment le groupe État islamique a revendiqué ses actes

Vendredi 24 septembre, au 12e jour du procès des attentats du 13 novembre 2015, la cour d’assises spéciale s’est penchée sur les revendications des attaques par le groupe État islamique. Ces revendications ont pris plusieurs formes : communiqués écrits, audios et vidéos, dont la publication a été étalée sur plusieurs mois, a rappelé à la barre l’enquêteur de la sous-direction anti-terroriste.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale, Laura Martel

Les attentats du 13-Novembre sont, pour le groupe État islamique, un succès sur lequel l’organisation terroriste va vouloir capitaliser au maximum en feuilletonnant les revendications, explique le commissaire. La première, diffusée dès le 14 novembre, est un communiqué écrit, accompagné d’une version audio. Résonnent alors dans la salle les voix des frères Clain, tous deux accusés dans ce procès bien que présumés morts : Jean-Michel psalmodie un chant a capella glorifiant les « guerriers » qui « tuent les soldats du diable », tandis que Fabien décrit « une attaque bénie » contre la « capitale des abominations ».

Puis, apparait sur les écrans un film de 17 minutes, diffusé le 24 janvier 2016. Sophistiquée, la revendication emprunte tous les codes du cinéma et des jeux vidéos. Elle a même une affiche, sur laquelle les auteurs des attentats apparaissent avec leur nom de guerre, tels des acteurs de film de super-héros. « Même expurgée des scènes les plus insoutenables, la vidéo reste particulièrement sanglante et macabre », prévient l’enquêteur.

Brahim Absdeslam est montré s’exerçant au tir. Mais on voit surtout sept membres des commandos délivrer des discours de haine dans le désert syrien, chacun debout derrière un otage qu’ils vont exécuter. Ces exactions, qui datent de l’été 2015, sont une manière pour chaque auteur de prouver sa détermination. Mais elles marquent aussi le commencement de l’action terroriste, pointe l’enquêteur. « Après la formation au maniement des armes puis les tournages, avec ces exécutions en point d’orgue, le processus est lancé. Il se terminera avec la commission des attentats de Paris et Bruxelles », conclut-il.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne