Les Français désapprouvent le traitement médiatique de la crise du Covid-19, selon une étude

Selon une étude Viavoice, les Français jugent plutôt sévèrement la façon dont les médias ont traité la crise sanitaire du Covid-19. Autre enseignement : en matière d'information concernant l'urgence climatique, ils attendent un journalisme plus axé sur les solutions et moins catastrophiste

Les Français ne sont pas franchement satisfaits du traitement fait par les médias de la crise sanitaire du Covid-19. C'est ce que révèle le sondage Viavoice commandé comme chaque année par France Médias Monde, France Télévisions, Radio France et le Journal du dimanche, en amont des Assises internationales du journalisme qui se tiendront à Tours le 30 septembre prochain.

D'abord, la place accordée à la pandémie est perçue comme trop importante pour 60% d'entre eux. Le traitement qui en a été fait est quant à lui qualifié d'excessif, d'anxiogène et de catastrophiste.

Toujours concernant le Covid, près d'un Français sur trois estime que l'information qui leur a été proposée par les journalistes a été inutile pour leur vie quotidienne. Dix-huit pour cent d'entre eux jugent même qu'elle a été néfaste.

L'autre grand enjeu de cette étude Viavoice concerne la couverture médiatique de l'urgence climatique. Six Français sur dix estiment être suffisamment informés par les journalistes sur le changement climatique. Ils ne sont en revanche qu'un sur dix à se sentir « tout à fait informés ».

Enfin, et c'est là une information majeure de l'étude, les Français demandent aux journalistes et aux médias de traiter l'urgence climatique de manière moins anxiogène et moralisante. À la place, plus de la moitié d'entre eux demandent une information concrète, porteuse de solutions, mais aussi plus d'intervention d'experts sur le sujet.

