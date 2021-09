Covid-19: la France va doubler le nombre de ses doses de vaccin aux pays pauvres

La France va donner 120 millions de doses de vaccin, a annoncé le président Emmanuel Macron samedi soir, alors que le dispositif Covax censé assurer la distribution de ces dons vers les pays à revenus faibles déclare n'en avoir pas suffisamment aujourd'hui pour tenir ses objectifs.

La vaccination contre le Covid-19 dans le monde est inéquitable. Plus de 6 milliards de doses ont été administrées, mais seulement 2% des habitants de pays à faible revenu en ont bénéficié. Nouvel exemple, le mécanisme Covax, qui doit assurer le partage et la distribution vers ces pays, va expédier 150 millions de doses de moins que prévu vers l'Afrique. Résultat, 470 millions de doses de vaccin attendues sur le continent ne permettront de vacciner que 17% de la population, bien loin de l'objectif de 40% d'ici à la fin de l'année.

Les risques d'une vaccination à deux vitesses

Les risques de cette vaccination à deux vitesses sont connus pour les populations qui ne sont donc pas protégées, mais également la possible émergence de variants dans les régions ou le virus circule le plus. D'où ces engagements de dirigeants de pays riches à donner davantage. La France annonce désormais 120 millions de doses, soit le double de ce qu'elle prévoyait précédemment.

« L'injustice, c'est que dans d'autres continents, évidemment, la vaccination est très en retard. À cause de nous, collectivement. En Afrique, c'est à peine 3% de la population qui est vaccinée. On doit aller plus vite, plus fort », a lancé Emmanuel Macron dans une séquence vidéo diffusée pendant le concert à Paris de l'organisation caritative Global Citizen.

Cent vingt millions de doses, c'est certes plus que celles administrées dans le pays, mais c'est très loin du milliard promis mercredi dernier par Joe Biden et les États-Unis. Avec une précision toutefois : ces dons sont échelonnés dans le temps, ils ne vont donc pas se retrouver tout de suite sur le terrain. À l'inverse de l'engagement chinois, qui annonce deux milliards de doses de vaccin qui seront distribués d’ici à la fin de l'année. Une partie cependant ne sera pas offerte, mais vendue par Pékin.

L'Union européenne, avec laquelle les États-Unis entendent étroitement coopérer, va quant à elle distribuer plus de 500 millions de doses.

Des engagements de Macron vers l'Afrique

Le président français a également annoncé « des engagements concrets » en vue d'aider l'Unicef à organiser des campagnes de vaccination dans les pays africains « et nous mettre en situation d'aider les systèmes de soin ».

Emmanuel Macron s'est par ailleurs engagé à réorienter 20% au profit d'une relance des économies africaines des droits de tirages spéciaux qu'elle reçoit du Fonds monétaire international (FMI). Selon lui « si toutes les grandes puissances font comme la France, alors nous atteindrons les 100 milliards vers l'Afrique ».

Il s'est enfin engagé à ce que Paris soutienne « à hauteur de 333 millions d'euros » les programmes en faveur de l'éducation en Afrique.

