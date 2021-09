Journées d'été du Modem: François Bayrou relance l'idée d'un grand mouvement politique central

Le Modem organise ce week-end ses journées d'été à Guidel dans le Morbihan. A quelques mois de l'élection présidentielle, François Bayrou va plaider une nouvelle fois en faveur d'un grand mouvement politique central, une manière de placer ses pions pour l'avenir.

Publicité Lire la suite

Un grand mouvement central, c'est le rêve de François Bayrou depuis toujours. Et si le président du Modem a relancé cette idée à la fin de l'été, c'est parce qu'il estime que la fenêtre de tir pour passer du rêve à la réalité, c'est maintenant. Avant d'entrer dans le dur de la campagne présidentielle et avant que les négociations pour les investitures aux législatives ne soit engagées.

Regrouper les deux piliers de la majorité

Un proche de François Bayrou estime que « ça doit se faire là, si on attend ce sera trop tard ». L'objectif, c'est de créer une structure au-dessus du Modem et de LaRem, pour regrouper les deux piliers de la majorité, mais sans fusionner sinon « ça va gueuler de part et d'autre ».

Structurer l'espace du centre

Dans le camp du maire de Pau, on explique qu'il faut structurer cet espace du centre car si « vous laissez faire, chacun va aller dans une écurie ». notamment celle d'Édouard Philippe qui doit lancer son mouvement en octobre. Et le centre, selon François Bayrou, ce n'est pas la droite. Celui qui apporta un soutien décisif à Emmanuel Macron dans la campagne présidentielle de 2017, espère ainsi s'imposer non plus comme un simple allié mais comme un vrai partenaire dans la campagne de 2022 et après.

► À lire aussi : Présidentielle 2022 en France: LR s'en remet à ses adhérents pour désigner son candidat

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne