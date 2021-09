Santé: Emmanuel Macron et Tedros Adhanom Ghebreyesus installent à Lyon l'académie de l'OMS

Le président français Emmanuel Macron est en déplacement à Lyon, ce lundi 27 septembre, où il rencontre notamment le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Les deux hommes vont poser la première pierre de la future académie de l'Organisation mondiale de la santé. Objectif annoncé : en faire un centre de formation international pour les soignants du monde entier.

La déclaration a été faite lors de la dernière assemblée mondiale de la santé : l'OMS, alors en plein tourment à la suite de sa gestion critiquée de la pandémie de Covid-19 annonçait la création en 2023 de sa future académie. Et le président français Emmanuel Macron de rajouter: ce sera à « Lyon ».

Quatre mois plus tard, ce lundi, 27 septembre, la première pierre de l'édifice va donc être posée. Objectif, faire de ce futur centre une référence mondiale en terme de formation des soignants. Le constat de départ est simple : face à une accélération toujours plus importante de la connaissance médicale, les pratiques sur le terrain mettent, elles, des années à évoluer.

Mettre à jour les savoirs

L'idée est donc de créer un espace où les étudiants bien sûr, mais aussi les médecins, personnels médicaux, directeurs d'hôpitaux, responsables politiques ou encore chercheurs pourraient mettre à jour leur savoir. Cette future académie aura également une seconde mission, la préparation et la simulation à de futures crises sanitaires.

En clair, on devra y définir les méthodes et les outils qui permettront de faire face à de nouvelles pandémies. Cela a d'ailleurs déjà commencé, les premiers cours sont déjà en ligne et l'OMS ambitionne à terme de former des millions d'agents de santé dans cette nouvelle académie.

