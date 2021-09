France: un total de 5758 lits, 25 hôpitaux et cliniques fermés en pleine pandémie

En France, malgré la crise sanitaire, la tendance à la fermeture de lits dans les établissements de santé continue. Le ministère de la Santé publie une étude ce mercredi 29 septembre qui montre que le mouvement a même été amplifié par l'épidémie de Covid-19.

La France compte désormais un peu moins de 3 000 établissements de santé. Entre réorganisations et restructurations, 25 hôpitaux publics et cliniques privées ont fermé en 2020. Bilan, le pays a perdu près de 6 000 lits en un an. Une baisse de 1,5%, encore plus forte que l'année précédente. Et selon cette étude, le contexte épidémique est une des explications. Des chambres doubles se sont transformées en chambre simple pour éviter la contagion.

Des personnels soignants ont été réaffectés dans les services les plus sollicités, entraînant de nombreuses déprogrammations. Mais la hausse des capacités de la réanimation est de 14,5% par exemple.

A contrario, la crise aura renforcé le recours aux hospitalisations à domicile, pour écarter les patients fragiles d'une potentielle infection Covid-19 à l’hôpital. Ces prises en charge ont bondi de près de 11% en 2020 au lieu de 6% au cours de l'année 2019.

Dernier constat de cette étude, la poursuite du virage ambulatoire : ces hospitalisations permettent aux patients de rentrer chez eux juste après leur opération.

Mais si l'on additionne les prises en charge en ambulatoire et à domicile, et qu'on les compare aux fermetures de lits complets, le compte n'y est pas. La France a bien perdu en capacité de soins.

