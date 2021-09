Procès des attentats du 13-Novembre: «J'ai reconstruit, refait pour que cela soit encore plus ouvert au monde»

Depuis lundi 27 septembre, les rescapés et proches des victimes sont entendus au procès des attentats du 13-Novembre. Des témoignages qui s'étaleront sur cinq semaines étant donné le nombre de parties civiles : au moins 1 800. Parmi elles, Grégory Reibenberg, le patron de la Belle équipe dont la terrasse a été visée ce soir-là. Pauline Gleize l'a rencontré quelques semaines avant le début du procès.

Grégory Reibenberg témoignera à la demande de ses avocates. Pour le patron de la Belle équipe, aller à la barre n'était pas une évidence. Avant le début du procès, il disait ne pas vouloir être « pollué » par ce procès fleuve, même s'il s'est constitué partie civile à plus d'un titre.

« Le premier et le plus important : c'est pour ma fille. Sa maman a été assassinée, on la lui a arrachée du jour au lendemain. Il y a plein de gens qui vont avoir besoin d'être réparés. Je pense que ma fille fait partie de ces gens-là. Or, on a la chance d'être dans un pays où la parole va pouvoir se libérer, et c'est bien. Quand on a cette chance-là, il faut la saisir ».

Faire entendre la voix de la Belle équipe

Grégory Reibenberg souhaite se constituer partie civile au nom de son bistrot, une requête contestée par le ministère public : « Il y a vingt personnes qui sont mortes dans ma maison, le moindre des respects que je leur dois, c'est d'entamer cette démarche. Et si j'entame cette démarche pour eux, c'est que j'ai envie d'entendre le nom des victimes plutôt que celui des bourreaux. Par ailleurs, la Belle équipe, c'est une victime pour la vie entière. Pour ses clients, ses salariés, son environnement. J'ai des tarés qui viennent de temps en temps, ça se gère. J'ai des curieux. Parfois, mes collaborateurs sont enquiquinés avec des questions : "Alors ouais, c'était là...". Les gens viennent comme s'il y avait eu un tournage de film alors qu'il y a eu vingt morts ! On m'a aussi mis parfois des camions de police parce qu'il y a encore des braises dans ce pays. Cela fait fuir les clients. La Belle équipe, c'est une victime aussi pour ces raisons économiques ».

Son établissement, il a décidé de le reconstruire dès le 15 novembre lorsqu'il retourne pour la première fois devant la terrasse recouverte de fleurs, écrit-il dans Une Belle équipe, le livre dans lequel il raconte les jours, les mois qui ont suivi l'attentat. « J'ai tout fait pour que la vie soit toujours là, qu'on ne puisse pas dire : "C'est là qu'untel est tombé, c'est là qu'untel est tombé". Et ce que je vais vous dire, c'est peut-être prétentieux mais je l'assume : j'ai fait un choix engagé et citoyen. J'ai reconstruit. Je n'ai pas réparé, enlevé les trous, changé les vitrines et changé les chaises qui étaient traversées de trous puisqu'il y a eu plus de 130 balles tirées. Je l'ai refaite encore plus ouverte au monde, encore plus grande. Et je n'ai rien demandé à personne. Cela tombe bien car je n'ai rien eu... enfin pas grand chose ! J'ai eu des choses de la mairie de Paris, j'ai eu la visite de Mme Hidalgo après quelques années, mais ce n'est pas l'État ! », revendique-t-il.

Porter la parole de sa fille, sa priorité

Cette absence, il l'évoquera sans doute lors de son témoignage, même si cela n'est pas sa priorité. « Je vais porter la parole de ma fille en essayant que cela puisse lui faire du bien. C'est mon souci numéro un. Et après, j'y vais pour dire des choses par rapport à la Belle équipe, à ses victimes, à ce que vit la Belle équipe au quotidien et à ce qui n'a peut-être pas été assez bien fait. Le fait de ne jamais avoir eu un appel... je suis déçu de ma République. Je ne lui en veux pas, mais je suis déçu. Je trouve extrêmement légère l'action de l'État par rapport aux victimes que nous sommes. Quand j'entends qu'une victime de la Belle équipe a dû passer dans le Parisien pour avoir sa carte d'invalidité après quatre mois alors qu'il a été amputé. Il y a un truc qui ne va pas. Je n'ai jamais reçu un coup de fil, ni un mail en tant que... victime. Il y a un quelque chose qui ne va pas. On est des symboles! Si j'avais fait le choix de tout laisser tomber par désespoir ou par peine, ça aurait été dommage que cela devienne une banque. Cela aurait été dommage de donner cette victoire à nos assaillants ».

Malgré cette reconstruction, la Belle équipe reste marquée. « Il y a des gens qui n'ont toujours pas pu revenir. Certains ne reviendront jamais. Chacun a son émotivité, c'est très personnel. Il y a des personnes que j'ai eu le plaisir d'accompagner pour rentrer. Dans les curieux, il y a quand même de belles choses qui se passent aussi. C'est beaucoup d'émotion. Mais ce qui gagne, c'est la vie quand même ».

En tous cas avec ses équipes, il ne parle pas ou peu du 13-Novembre. « On ne se force pas à ne pas en parler. On n'en parle pas c'est tout. Ca ne nous empêche pas de trinquer parfois là où nos amis sont tombés et morts. Mais, comme ça on est près d'eux ».

► Le livre de Grégory Reibenberg, Une Belle équipe, est paru aux édition Heliopoles

