Procès du 13-Novembre: les mots forts d'Alice et Aristide, victimes de l'attaque du Petit Cambodge

Dessin des accusés du procès du 13-Novembre, dont Mohamed Amri, Mohamed Abrini et Salah Abdeslam, le 14 septembre dernier à Paris. AFP - BENOIT PEYRUCQ

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au procès du 13-Novembre, les auditions des rescapés et proches de victimes des attaques qui ont visé les terrasses parisiennes se sont poursuivies ce jeudi 30 septembre. La cour a notamment entendu Alice, puis Aristide, frère et sœur âgés de 23 et 26 ans à l’époque. Blessés dans le mitraillage de l'établissement Le Petit Cambodge, ils ont livré un témoignage aussi terrible sur le drame que lumineux dans leur approche pour le surmonter.