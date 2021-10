Reportage

Ouïghours: à Paris, une «marche contre le génocide» rassemble près de 2000 personnes

Audio 01:22

En tête de la «marche contre le génocide des Ouïghours», à Paris le 2 octobre 2021. © Heike Schmidt / RFI

Texte par : Heike Schmidt

Ce samedi 2 octobre à Paris, près de 2 000 manifestants ont participé à une « marche contre le génocide ouïghour ». Délégations de la diaspora venues de toute l'Europe, rescapés des camps, députés et défenseurs des droits humains ont battu le pavé ensemble pour dénoncer la répression de la minorité ouïghoure et d'autres minorités turciques et musulmanes en Chine, dans la région autonome du Xinjiang. Parmi eux, beaucoup de jeunes, qui se mobilisent sur les réseaux sociaux et boycottent des produits issus du travail forcé. Plusieurs rapports ont démontré que plus de 500 000 Ouïghours sont envoyés dans les champs de coton et dans des usines pour y travailler de force.